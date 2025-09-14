Farmacias de Turno para Septiembre – Octubre de 2025

14 septiembre, 2025 Pablo Tusq destacados, Sociales Comentarios desactivados en Farmacias de Turno para Septiembre – Octubre de 2025

Recordá que desde tú celular podés saber qué farmacia está de turno, ingresando a nuestro sitio en forma gratuita e inmediata.

Cabe mencionar que podes ingresar al diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar y las tenés publicadas en el extremo superior derecho, o por el buscador del sitio en la sección sociales y comerciales.

Si querés, te podés suscribir «gratis» al sitio, aceptando la invitación cuando ingreses en una campanita roja que te aparece abajo a la derecha.

Septiembre

JUEVES 4 – PASTEUR

VIERNES 5 – DE HOYOS

 SABADO 6 – DEL INDIO

DOMINGO 7 – ORFILA

LUNES 8– IRIARTE

MARTES 9 – ORFILA

MIERCOLES 10 – DE HOYOS

JUEVES 11 – DEL INDIO

VIERNES 12 – PASTEUR

 SABADO 13 – IRIARTE

DOMINGO 14 – PASTEUR

LUNES 15– DE HOYOS

MARTES 16 – DEL INDIO

MIERCOLES 17 – ORFILA

JUEVES 18 – IRIARTE

VIERNES 19 – PASTEUR

 SABADO 20 – DE HOYOS

DOMINGO 21 – DEL INDIO

LUNES 22– ORFILA

MARTES 23 – IRIARTE

MIERCOLES 24 – PASTEUR

JUEVES 25 – DE HOYOS

VIERNES 26 – DEL INDIO

 SABADO 27 – ORFILA

DOMINGO 28 – IRIARTE

LUNES 29 – PASTEUR

MARTES 30 – DE HOYOS

Octubre

MIERCOLES 1 – DEL INDIO

JUEVES 2 – OFILA

VIERNES 3 – IRIARTE

 SABADO 4 – PASTEUR

DOMINGO 5 – DE HOYOS

LUNES 6 – DEL INDIO

MARTES 7 – ORFILA

MIERCOLES 8 – IRIARTE

JUEVES 9 – PASTEUR

VIERNES 10 – DE HOYOS

 SABADO 11 – DEL INDIO

DOMINGO 12 – ORFILA

LUNES 13 – IRIARTE

MARTES 14 – PASTEUR

MIERCOLES 15 – DE HOYOS

JUEVES 16 – DEL INDIO

VIERNES 17 – ORFILA

 SABADO 18 – IRIARTE

DOMINGO 19 – PASTEUR

LUNES 20 – DE HOYOS

MARTES 21 – DEL INDIO

MIERCOLES 22 – ORFILA

JUEVES 23 – IRIARTE

VIERNES 24 – PASTEUR

 SABADO 25 – DE HOYOS

DOMINGO 26 – DEL INDIO

LUNES 27 – ORFILA

MARTES 28 – IRIARTE

MIERCOLES 29 – PASTEUR

JUEVES 30 – DE HOYOS

VIERNES 31 – DEL INDIO

 