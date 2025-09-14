Farmacias de Turno para Septiembre – Octubre de 2025

Recordá que desde tú celular podés saber qué farmacia está de turno, ingresando a nuestro sitio en forma gratuita e inmediata.
Septiembre
JUEVES 4 – PASTEUR
VIERNES 5 – DE HOYOS
SABADO 6 – DEL INDIO
DOMINGO 7 – ORFILA
LUNES 8– IRIARTE
MARTES 9 – ORFILA
MIERCOLES 10 – DE HOYOS
JUEVES 11 – DEL INDIO
VIERNES 12 – PASTEUR
SABADO 13 – IRIARTE
DOMINGO 14 – PASTEUR
LUNES 15– DE HOYOS
MARTES 16 – DEL INDIO
MIERCOLES 17 – ORFILA
JUEVES 18 – IRIARTE
VIERNES 19 – PASTEUR
SABADO 20 – DE HOYOS
DOMINGO 21 – DEL INDIO
LUNES 22– ORFILA
MARTES 23 – IRIARTE
MIERCOLES 24 – PASTEUR
JUEVES 25 – DE HOYOS
VIERNES 26 – DEL INDIO
SABADO 27 – ORFILA
DOMINGO 28 – IRIARTE
LUNES 29 – PASTEUR
MARTES 30 – DE HOYOS
Octubre
MIERCOLES 1 – DEL INDIO
JUEVES 2 – OFILA
VIERNES 3 – IRIARTE
SABADO 4 – PASTEUR
DOMINGO 5 – DE HOYOS
LUNES 6 – DEL INDIO
MARTES 7 – ORFILA
MIERCOLES 8 – IRIARTE
JUEVES 9 – PASTEUR
VIERNES 10 – DE HOYOS
SABADO 11 – DEL INDIO
DOMINGO 12 – ORFILA
LUNES 13 – IRIARTE
MARTES 14 – PASTEUR
MIERCOLES 15 – DE HOYOS
JUEVES 16 – DEL INDIO
VIERNES 17 – ORFILA
SABADO 18 – IRIARTE
DOMINGO 19 – PASTEUR
LUNES 20 – DE HOYOS
MARTES 21 – DEL INDIO
MIERCOLES 22 – ORFILA
JUEVES 23 – IRIARTE
VIERNES 24 – PASTEUR
SABADO 25 – DE HOYOS
DOMINGO 26 – DEL INDIO
LUNES 27 – ORFILA
MARTES 28 – IRIARTE
MIERCOLES 29 – PASTEUR
JUEVES 30 – DE HOYOS
VIERNES 31 – DEL INDIO