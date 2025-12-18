Farmacias de Turno para Diciembre de 2025 / Hubo cambios

Recordá que desde tú celular podés saber qué farmacia está de turno, ingresando a nuestro sitio en forma gratuita e inmediata.
Cabe mencionar que podes ingresar al diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar y las tenés publicadas en el extremo superior derecho, o por el buscador del sitio en la sección sociales y comerciales.
Si querés, te podés suscribir «gratis» al sitio, aceptando la invitación cuando ingreses en una campanita roja que te aparece abajo a la derecha.
Diciembre
LUNES 15 – DEL INDIO
MARTES 16 – ORFILA
MIERCOLES 17 – IRIARTE
JUEVES 18 – PASTEUR
VIERNES 19 – DE HOYOS
SABADO 20 – DEL INDIO
DOMINGO 21 – ORFILA
LUNES 22 – PASTEUR
MARTES 23 – IRIARTE
MIERCOLES 24 – DE HOYOS
JUEVES 25 – DEL INDIO
VIERNES 26 – ORFILA
SABADO 27 – IRARTE
DOMINGO 28 – PASTEUR
LUNES 29 – DE HOYOS
MARTES 30 – DEL INDIO
MIERCOLES 31 – ORFILA