Farmacias de Turno para Diciembre de 2025 / Hubo cambios

18 diciembre, 2025 Pablo Tusq Sociales Comentarios desactivados en Farmacias de Turno para Diciembre de 2025 / Hubo cambios

Diciembre

LUNES 15 – DEL INDIO

MARTES 16 – ORFILA

MIERCOLES 17 – IRIARTE

JUEVES 18 – PASTEUR

VIERNES 19 – DE HOYOS

SABADO 20 – DEL INDIO

DOMINGO 21 – ORFILA

LUNES 22 – PASTEUR

MARTES 23 – IRIARTE

MIERCOLES 24 – DE HOYOS

JUEVES 25 – DEL INDIO

VIERNES 26 – ORFILA

 SABADO 27 – IRARTE

DOMINGO 28 – PASTEUR

LUNES 29 – DE HOYOS

MARTES 30 – DEL INDIO

MIERCOLES 31 – ORFILA

 