Farmacias de Turno para Agosto y Septiembre de 2026

16 agosto, 2026 Pablo Tusq Sociales Comentarios desactivados en Farmacias de Turno para Agosto y Septiembre de 2026

Recordá que desde tú celular podés saber qué farmacia está de turno, ingresando a nuestro sitio en forma gratuita e inmediata.

Cabe mencionar que podes ingresar al diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar y las tenés publicadas en el extremo superior derecho, o por el buscador del sitio en la sección sociales y comerciales.

Si querés, te podés suscribir «gratis» al sitio, aceptando la invitación cuando ingreses en una campanita roja que te aparece abajo a la derecha.

Nuevo – Las farmacias de Ayacucho y su dirección;

DE HOYOS – ARROYO 1241

DEL INDIO – SAN MARTIN 1267

IRIARTE . SAENZ PEÑA 1099

ORFILA – 25 DE MAYO 1200

PASTEUR – IRIGOYEN 809

Agosto

SABADO 15 – IRIARTE

DOMINGO 16 – PASTEUR

LUNES 17 – DE HOYOS

MARTES 18 – DEL INDIO

MIERCOLES 19 – ORFILA

JUEVES 20 – IRIARTE

VIERNES 21 – PASTEUR

SABADO 22 – DE HOYOS

DOMINGO 23 – DEL INDIO

LUNES 24 – ORFILA

MARTES 25 – IRIARTE

MIERCOLES 26 – PASTEUR

JUEVES 27 – DE HOYOS

VIERNES 28 – DEL INDIO

SABADO 29 – ORFILA

 DOMINGO 30 – IRIARTE

LUNES 31 – PASTEUR

Septiembre

MARTES 1 – DE HOYOS

MIERCOLES 2 – DEL INDIO

JUEVES 3 – ORFILA

VIERNES 4 – IRIARTE

SABADO 5 – PASTEUR

DOMINGO 6 – DE HOYOS

LUNES 7 – DEL INDIO

MARTES 8 – ORFILA

MIERCOLES 9 – IRIARTE

JUEVES 10 – PASTEUR

VIERNES 11 – DE HOYOS

SABADO 12 – DEL INDIO

 DOMINGO 13 – ORFILA

LUNES 14 – IRIARTE

MARTES 15 – PASTEUR

MIERCOLES 16 – DE HOYOS

JUEVES 17 – DEL INDIO

VIERNES 18 – ORFILA

SABADO 19 – IRIARTE

DOMINGO 20 – PASTEUR

LUNES 21 – DE HOYOS

MARTES 22 – DEL INDIO

MIERCOLES 23 – ORFILA

JUEVES 24 – IRIARTE

VIERNES 25 – PASTEUR

SABADO 26 – DE HOYOS

 DOMINGO 27 – DEL INDIO

LUNES 28 – ORFILA

MARTES29 – IRIARTE

MIERCOLES 30 – PASTEUR

 

 

 

 

 

 