Farmacias de Turno para Agosto y Septiembre de 2026

Recordá que desde tú celular podés saber qué farmacia está de turno, ingresando a nuestro sitio en forma gratuita e inmediata.
Cabe mencionar que podes ingresar al diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar y las tenés publicadas en el extremo superior derecho, o por el buscador del sitio en la sección sociales y comerciales.
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Nuevo – Las farmacias de Ayacucho y su dirección;
DE HOYOS – ARROYO 1241
DEL INDIO – SAN MARTIN 1267
IRIARTE . SAENZ PEÑA 1099
ORFILA – 25 DE MAYO 1200
PASTEUR – IRIGOYEN 809
Agosto
SABADO 15 – IRIARTE
DOMINGO 16 – PASTEUR
LUNES 17 – DE HOYOS
MARTES 18 – DEL INDIO
MIERCOLES 19 – ORFILA
JUEVES 20 – IRIARTE
VIERNES 21 – PASTEUR
SABADO 22 – DE HOYOS
DOMINGO 23 – DEL INDIO
LUNES 24 – ORFILA
MARTES 25 – IRIARTE
MIERCOLES 26 – PASTEUR
JUEVES 27 – DE HOYOS
VIERNES 28 – DEL INDIO
SABADO 29 – ORFILA
DOMINGO 30 – IRIARTE
LUNES 31 – PASTEUR
Septiembre
MARTES 1 – DE HOYOS
MIERCOLES 2 – DEL INDIO
JUEVES 3 – ORFILA
VIERNES 4 – IRIARTE
SABADO 5 – PASTEUR
DOMINGO 6 – DE HOYOS
LUNES 7 – DEL INDIO
MARTES 8 – ORFILA
MIERCOLES 9 – IRIARTE
JUEVES 10 – PASTEUR
VIERNES 11 – DE HOYOS
SABADO 12 – DEL INDIO
DOMINGO 13 – ORFILA
LUNES 14 – IRIARTE
MARTES 15 – PASTEUR
MIERCOLES 16 – DE HOYOS
JUEVES 17 – DEL INDIO
VIERNES 18 – ORFILA
SABADO 19 – IRIARTE
DOMINGO 20 – PASTEUR
LUNES 21 – DE HOYOS
MARTES 22 – DEL INDIO
MIERCOLES 23 – ORFILA
JUEVES 24 – IRIARTE
VIERNES 25 – PASTEUR
SABADO 26 – DE HOYOS
DOMINGO 27 – DEL INDIO
LUNES 28 – ORFILA
MARTES29 – IRIARTE
MIERCOLES 30 – PASTEUR