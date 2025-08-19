Farmacias de Turno para Agosto de 2025 / Hubo cambios con respecto a la que se hizo pública

Recordá que desde tú celular podés saber qué farmacia está de turno, ingresando a nuestro sitio en forma gratuita e inmediata.
Cabe mencionar que podes ingresar al diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar y las tenés publicadas en el extremo superior derecho, o por el buscador del sitio en la sección sociales y comerciales.
Si querés, te podés suscribir «gratis» al sitio, aceptando la invitación cuando ingreses en una campanita roja que te aparece abajo a la derecha.
Agosto
MARTES 19 – DEL INDIO
MIERCOLES 20 – ORFILA
JUEVES 21 – IRIARTE
VIERNES 22 – PASTEUR
SABADO 23 – ORFILA
DOMINGO 24 – DEL INDIO
LUNES 25– ORFILA
MARTES 26 – IRIARTE
MIERCOLES 27 – DE HOYOS
JUEVES 28 – DEL INDIO
VIERNES 29 – ORFILA
SABADO 30 – DE HOYOS
DOMINGO 31 – IRIARTE