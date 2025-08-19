Farmacias de Turno para Agosto de 2025 / Hubo cambios con respecto a la que se hizo pública

19 agosto, 2025

Agosto

MARTES 19 – DEL INDIO

MIERCOLES 20 – ORFILA

JUEVES 21 – IRIARTE

VIERNES 22 – PASTEUR

SABADO 23 – ORFILA

DOMINGO 24 – DEL INDIO

LUNES 25– ORFILA

MARTES 26 – IRIARTE

MIERCOLES 27 – DE HOYOS

JUEVES 28 – DEL INDIO

VIERNES 29 – ORFILA

 SABADO 30 – DE HOYOS

DOMINGO 31 – IRIARTE

 

 

 