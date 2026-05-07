Falta poco para el aguinaldo 2026: cuándo se cobra, cómo calcularlo y quiénes recibirán el pago

La Ley 23.041 establece la obligatoriedad del Sueldo Anual Complementario (o aguinaldo), la norma regula la aplicación en la actividad privada, Administración Pública Central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado.
En su artículo primero dice, «El sueldo anual complementario en la actividad privada, Administración Pública Central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado, será pagado sobre el cálculo del 50 % de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año».
Breve historia del aguinaldo
La irrupción del peronismo en la década del ’40 trajo consigo la masificacióń del Sueldo Anual Complementario en Argentina, conocido como aguinaldo.
Por decreto N° 33.302 del 20 de diciembre de 1945, el entonces vicepresidente de Argentina, Juan Domingo Perón, fundó el Instituto Nacional de Remuneraciones (INR), que, entre otras tareas, debía fijar el salario mínimo e implementar el Sueldo Anual Complementario o Aguinaldo.
El aguinaldo se convirtió en la Ley 12.921, el 20 de Diciembre de 1946, en 1968 bajo el gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía se dividió en dos pagos anuales y posteriormente la Cámara del Trabajo porteña falló a favor de los empleadores y estableció que pagar dentro de los 4 días hábiles posteriores al vencimiento establecido por Ley estaba permitido.
Con la llegada de mitad de año, el aguinaldo vuelve a convertirse en uno de los ingresos más esperados por millones de trabajadores y jubilados en la Argentina. El Sueldo Anual Complementario (SAC) representa un alivio económico para afrontar gastos, cancelar deudas o planificar compras durante el segundo semestre.
Cuándo se paga el aguinaldo de Junio 2026
La legislación laboral establece que la primera cuota del aguinaldo debe pagarse antes del 30 de junio de cada año. No obstante, las empresas cuentan con un margen extra de hasta cuatro días hábiles para concretar el depósito.
Por ese motivo, en 2026 el plazo máximo se extenderá hasta el 6 de Julio.
En el caso del personal de casas particulares registrado, el aguinaldo suele abonarse durante la última jornada laboral de junio, mientras que la segunda cuota se paga hacia fines de diciembre.
Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES también reciben el SAC junto con sus haberes previsionales.
Cómo se calcula el aguinaldo y quiénes lo cobran
El cálculo del aguinaldo se realiza tomando como referencia el salario mensual más alto percibido durante el semestre. El trabajador recibe el equivalente al 50% de esa mejor remuneración.
Por ejemplo, para la cuota de junio se considera el período comprendido entre enero y junio.
En los casos de empleados que no trabajaron todo el semestre, el monto se liquida de manera proporcional. La fórmula utilizada es:
(Mejor sueldo del semestre / 12) x cantidad de meses trabajados.
El aguinaldo corresponde a trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, personal de casas particulares registrado y jubilados o pensionados.
Quedan excluidas las personas que trabajan de manera informal o bajo modalidades sin relación de dependencia, salvo que exista algún acuerdo específico entre las partes.
N. de la R; Fuente La Gaceta.
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