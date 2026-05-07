Falta poco para el aguinaldo 2026: cuándo se cobra, cómo calcularlo y quiénes recibirán el pago

La Ley 23.041 establece la obligatoriedad del Sueldo Anual Complementario (o aguinaldo), la norma regula la aplicación en la actividad privada, Administración Pública Central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado.

En su artículo primero dice, «El sueldo anual complementario en la actividad privada, Administración Pública Central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado, será pagado sobre el cálculo del 50 % de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año».

Breve historia del aguinaldo

La irrupción del peronismo en la década del ’40 trajo consigo la masificacióń del Sueldo Anual Complementario en Argentina, conocido como aguinaldo.

Por decreto N° 33.302 del 20 de diciembre de 1945, el entonces vicepresidente de Argentina, Juan Domingo Perón, fundó el Instituto Nacional de Remuneraciones (INR), que, entre otras tareas, debía fijar el salario mínimo e implementar el Sueldo Anual Complementario o Aguinaldo.

El aguinaldo se convirtió en la Ley 12.921, el 20 de Diciembre de 1946, en 1968 bajo el gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía se dividió en dos pagos anuales y posteriormente la Cámara del Trabajo porteña falló a favor de los empleadores y estableció que pagar dentro de los 4 días hábiles posteriores al vencimiento establecido por Ley estaba permitido.