Falleció Mabel Petreigne, la primera mujer en integrar la comisión directiva de la Sociedad Rural de Rauch

Este sábado, la comunidad de Rauch recibió con tristeza la noticia del fallecimiento de Mabel Petreigne de Campos, a los 73 años. Integrante de una familia profundamente ligada a la historia de la ciudad, Mabel supo ganarse el afecto de quienes la conocieron por su calidez y su incansable compromiso con las instituciones locales.

Hija del ex intendente Pedro Horacio Petreigne y de Elsa Laborde, y hermana -entre otros- del también ex jefe comunal Jorge Petreigne, Mabel llevó siempre el arraigo por el campo como una marca de identidad. Formó su familia junto a Julián Campos, con quien tuvo cuatro hijos: Laura, Mercedes, Cecilia y Estanislao.

Una referente en la Sociedad Rural

Su historia con la Sociedad Rural de Rauch fue larga y constante. Comenzó de joven en el sector administrativo y, tras años de vivir en la zona rural, regresó a la ciudad para convertirse en la primera mujer en integrar la Comisión Directiva de la entidad.

Desde ese lugar, no solo trabajó por el sector, sino que fue la impulsora de la agrupación juvenil, formando a quienes hoy encabezan la institución. Siempre reivindicó el rol de la mujer en el campo, promoviendo espacios para que las productoras y trabajadoras rurales tuvieran voz y acción en la comunidad.

Además de su labor institucional, Mabel mantuvo una activa militancia en la Unión Cívica Radical. En marzo de 2025, el partido la homenajeó junto a otras dirigentes por su trayectoria y su aporte a la vida política del distrito.

“Un recuerdo inolvidable”

En sus propias palabras, Mabel solía recordar con gratitud su paso por la Rural: “Acepté participar porque conocía el funcionamiento y la preocupación por el socio y la familia rural. Mi paso por acá fue muy lindo, conocí mucha gente y me llevo un recuerdo inolvidable”, aseguró en un video que la entidad difundió en 2025 por el 88 aniversario.

Desde la Sociedad Rural manifestaron su pesar, destacando su compromiso y la calidez que la caracterizaba en el trato diario.

“Por todo lo sembrado en la Sociedad Rural de Rauch y en quienes tuvimos el privilegio de compartir el camino. Primera mujer en integrar la Comisión Directiva, su compromiso, calidez y forma de estar dejan una huella que permanecerá en nuestra institución. Con profundo pesar, acompañamos a su familia en este difícil momento”, señalaron desde la entidad.

Mabel Petreigne su partida – El mensaje de la Sociedad Rural de Rauch

Por todo lo sembrado en la Sociedad Rural de Rauch y en quienes tuvimos el privilegio de compartir el camino.

Primera mujer en integrar la Comisión Directiva, su compromiso, calidez y forma de estar dejan una huella que permanecerá en nuestra institución.

Con profundo pesar, acompañamos a su familia en este difícil momento.

Sociedad Rural de Rauch

N. de la R: Fuente la Nueva Verdad de Rauch / Alejandro Izquierdo.