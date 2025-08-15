Falleció en Mar del Plata una pionera del Hockey en Ayacucho – Se trata de María Alejandrina Sola

Hacemos mención a la desaparición física de las últimas horas de María Alejandrina Sola, aunque todos conocían como Marita, a los 59 años.

Ella fue quien acompañó a principios de los años 90 e impulsó el Hockey en nuestra ciudad, manteniendo desde esa época lazos de amistad, por el deporte y su labor profesional de farmacéutica, más allá que se había radicado hace varios años en Mar del Plata.

Julieta Franco Sus clases fueron también las que marcaron el inicio de dicha disciplina en el Centro Cultural, dejando un legado tan importante, que llegamos a tener dentro de sus alumnas a quien fue la primera ayacuchense olímpica,, quien hoy desde Barcelona la recordó con mucho afecto como todo el ambiente del hockey local.

Desde aquí queremos recordar a Marita Sola, quién contribuyó al deporte local.

N. de la R; fuente Emilio Quintana La 95.3