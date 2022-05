Facundo Manes visita Rauch – Será este viernes 6 de Mayo

Desde el Municipio de Rauch se informó la llegada esta semana del doctor Facundo Manes, neurólogo clínico y neurocientífico y fundador y Presidente del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO).

El actual diputado de Juntos fue rector de la Universidad Favaloro y actualmente es director del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro.

Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Australian Research Council (ACR) Centre of Excellence in Cognition and its Disorders, Manes es autor de más de 200 trabajos científicos en revistas internacionales de su especialidad. Su área de investigación se centra en la neurobiología de los procesos mentales.

Además escribió decenas de artículos de divulgación en la prensa argentina, aportando en columnas de opinión en diversos medios sobre temas focalizados en el campo de las neurociencias.

La visita a Rauch se concretará el viernes 6 de mayo para ofrecer a las 20 horas en el Polideportivo Municipal una conferencia sobre «La Revolución del Conocimiento como motor de la nueva Argentina».

N. de la R; fuente La Nueva Verdad de Rauch / Alejandro Izquierdo.