FAB MAR Turismo viaja a ver a Boca por Libertadores, a Lali, Airbag, Feria del Libro y a Flores

FAB MAR no se detiene y va por más. Recordá que vamos al centro comercial de Flores todos los sábados. Y no deja de ser importante sino que ya es casi fundamental, en cada asiento de nuestras unidades, tendrás la oportunidad de recargar tu celu con entrada en C, además de que contamos con WIFI, para que no pierdas conectividad ni en un solo instante. Aquí te damos la agenda para los próximos días:

50ª Feria del Libro en la Rural de Palermo: Estaremos presentes en dos oportunidades en uno de los eventos más salientes del país, que llega a sus bodas de oro. Será los domingos 3 y 10 de Mayo. Contactá a Marisa al 2494 591634.

Boca en la Libertadores ante Cruzeiro: El Xeneize viene a full y el 19 de Mayo recibe en la Bombonera al Cruzeiro de Brasil, a las 21,30 horas. Ya tenemos servicio contratado. Consultá con Gabriela al 2494 539656.

Luciano Pereyra en Tandil: el 22 de mayo viajamos a la vecina ciudad al show de Luciano Pereyra, en el Club Unión y Progreso. Contactá a Marisa al 2494 591634.

Termas de Dolores: tenemos promo 2×1. Y nos vamos a la 12ª Fiesta de la Torta Argentina. El 23 de Mayo se presentan Los Campedrinos, el 24 de mayo Tambó Tambó y el 25 de Mayo Lucas Sugo. Además, feria de emprendedores, degustaciones, torta argentina gigante y espectáculos a pleno. Contactá a Marisa al 2494 591634.

Airbag en Velez: El 24 y el 30 de Mayo nos vamos a los shows en el Amalfitani. Contactá a Marisa al 2494 591634.

Lali en River: el 6 de Junio nos vamos al Monumental al show de Lali. Contactá a Marisa al 2494 591634.