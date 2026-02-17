FAB MAR te lleva a una propuesta holística, de turismo rural

FAB MAR Turismo junto a «El Amanecer» de la familia Levratto-Pérez, te ofrecen turismo rural en Solanet, para que puedas desconectar, renovarte y volver con más energías.

La propuesta será en el campo El Amanecer el 21 de febrero para disfrutar de un día de paz, crecimiento y conexión con la naturaleza.

Disfruta de terapias holísticas, comida saludable y un entorno inspirador. Habrá:

– Sesiones de terapias holísticas con profesionales expertos

– Comida campestre deliciosa y saludable

– Un entorno natural inspirador para conectar con ti mismo

– Oportunidades para compartir y crecer con otros

Salida: 9 am desde Plaza San Martín, regreso 19 horas. Incluye transporte, almuerzo, merienda y terapias. Inversión: $65.000.

Contactá a Marisa al 2494 591634 o al 4318354

