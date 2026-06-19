FAB MAR con propuestas como Carlos Baute, Valeria Lynch, Pablo Rolón, Disney On Ice y más

FAB MAR Turismo continúa con una serie de propuestas para aprovechar y disfrutar en el corto y mediano plazo. Consultá con Marisa al 2494 591634 o con Gabriela al 2494 539656y empezá a viajar. Aquí todo el detalle:

Domingo 21 de Junio: Por ser su día, PAPÁ VIAJA GRATIS. Este domingo 21 de Junio nos vamos a Mundo Marino, donde se anuncia un clima a pleno sol, en un entorno estupendo. Consultá a Marisa al 2494 591634 o con Gabriela al 2494 539656.

28 de Junio: FAB MAR te lleva al show de una de las principales voces argentinas como lo es Valeria Lynch. Será en el Movistar Arena.

Sábado 25 de Julio: Las Vacaciones de Invierno se disfrutan con FAB MAR y ya estamos anotando para ir al Disney On Ice. “Festejemos en Familia”, en un show que se anuncia como fabuloso.

2 de Agosto: El Lic. Gabriel Rolón presenta “Palabra plena” en Tandil en el teatro El Cielito. El reconocido psicólogo llega con su espectáculo que es digno de presenciar y disfrutar.

2 de Octubre: Carlos Baute llega al país y FAB MAR Turismo estará allí, en su show en el Teatro Ópera.