Extensión CIIE Semana de la ESI / Este jueves 27 de Agosto a las 18-30

Propuesta de extensión CIIE en el marco de la semana de la ESI

“ Conversaciones pedagógicas con la ESI: la ESI en las instituciones del Nivel Superior a 20 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral”

Organizan: CIIE Ayacucho, EMEAI, ISFDyT N°87, Referentes de ESI del ISFDyT

Participan: Docentes y estudiantes, artistas a cargo de la muestra “Montadas”, comunidad educativa y comunidad en general

Lugar y fecha: ISFDyT N° 87. este jueves 26/8/2026 18.30 hs

Resumen: La Semana de la ESI representa para las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires una oportunidad para establecer diálogos y repensarse en torno a la pregunta ¿Cuál es la ESI que tenemos? En el Nivel Superior los diálogos con la ESI se presentan en los desafío curriculares, en las formas de la enseñanza, en los vínculos entre adultos y en las miradas institucionales para el abordaje de los emergentes que aparecen como problemáticas a resolver desde la perspectiva de la ESI. Como docentes y profesionales que sostenemos el desafío de hacer ESI desde el nivel, nos proponemos construir un espacio de intercambio entre docentes y estudiantes a partir del cual construir un “mapa” de nuestras instituciones a partir del cual construir la ESI que deseamos situándonos en las experiencias compartidas, las dificultades para avanzar en la profundización de los enfoques y las propuestas para mejorar los aprendizajes a partir de miradas transversales que abracen las trayectorias de nuestros estudiantes.

En el marco de la actividad, se presentará la muestra artística “Montadas” de Gabriela Nogueira, Verónica Vargas, Agustina Etchepareborda y Florencia Beltrachini quienes presentarán sus reflexiones e itinerarios creativos en torno a las temáticas allí abordadas: mandatos, maternidades, sexualidades, cuerpos.

INSCRIPCIÓN (se necesita inscripción para acreditar participación

https://formacionpermanente.abc.gob.ar/inscripcion/inscciie/datainsc.php?i_f=24639

Recordar que realizando un seminario y participando de dos experiencias de extensión CIIE se acredita el trayecto con certificación bonificante (por eso no olviden de inscribirse en el enlace)

Consultas: ciie006@abc.gob.ar