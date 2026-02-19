Expo Criollos Ayacucho: Repechaje a la Semifinal del Campeonato Nacional de Rodeos

El año pasado se disputaron los tres Cuartos de Final del Campeonato 2025/2026, que tuvieron lugar en Trenque Lauquen, La Cautiva y La Baguala. En estas instancias participaron las 51 yuntas mejor rankeadas del año, que corrieron por un lugar en la Semifinal Nacional.
En cada una de esas fechas, las mejores 6 yuntas se aseguraron de manera directa su pase a la Semifinal, conformando un total de 18 clasificados.
Las yuntas que no lograron acceder en esa primera instancia tendrán ahora su segunda y última oportunidad en el Repechaje de Rodeos, que se disputará desde este jueves 19 al domingo 22 de febrero en la Expo Ayacucho. Allí buscarán quedarse con uno de los 6 cupos restantes para completar el grupo de semifinalistas que competirán en la Semifinal durante la Expo Otoño 2026.
Bajo la jura de Fernando Mignaquy y Mario Ruzza, las 33 yuntas que correrán son:
- VILCUN FLORCITA LINDA y CARULO LISONJA – Tomás Felipe Tronconi y Luis Federico Tronconi
- LACAMPANA DESPISTADO y LACAMPANA FOSFORITA – Alejandro Agustin Solanet y Dario Pereira
- BERABEVU NOCHE NEGRA y PATITO TRIUNFADORA – Fernando Ramon Pinasco y Matias Pierella
- TROPILLERO AÑORADA y PYA GUAZU MONCHA – Pablo Elisandro Veron y Juan Pedro Diez
- GUACHIGO CORTADORA y CHE-FIERRO LA PATRONA – Francisco Segundo Meabe y Alfredo Jesus Meabe
- PYA GUAZU COQUETA y PYA GUAZU SEÑERA – Pablo Elisandro Veron y Juan Pedro Diez
- AFIANZADO SERENATA y MATUTE AYACUCHO LA BAILADORA – Juan Sebastian Forcat y Patricio Skansi
- CRUZ DIABLO LA PRESILLA y CHACRA VIEJA TRANQUITA – Rodrigo Venini Maccari y Federico Charles
- PATITO LA VETEADA y CINCO-AR LA NORIA – Guillermo Javier Ortelli y Federico Argüelles
- PITAGUA DINAMITA y PITAGUA BLUE LABEL – Agustin Enrique Squirru y Francisco Squirru
- CONTRAFUEGO ESPERADA y PICARA FINCA – Andres Moutous y Juan Manuel Lopez Cassinerio
- CONTRAFUEGO LABORIOSO y CLEMENTINA LA GRINGA – Dario Perez y Juan Miguel Jesus Gioia
- ALJOSOAY DOÑA FLOR y CAÑUMIL DOMINGA – Alexis Cornaglia y Edgar Cornaglia
- CINCO-AR LA CLEMENTINA y BERABEVU CACHARPAYA – Mateo Cagliero y Matias Cagliero
- COMPAÑERA PASIONARIA y COMPAÑERA ESPERADA – Carlos Lorefice Lynch y Carlos Lorefice Lynch (H)
- TRASFOGUERO COPLERA y DON CRESCENCIO MISTERIOSO – Jorge Emiliano Guidone y Juan Ignacio Di Marco
- CAMPOS CHABELITA y GUAY IGUANA – Matias Rodrigo Ortiz y Juan Jose Manzano
- CULLINCO LA CAPITANA y LUZ BUENA CORRALERO – Juan Pablo Bustos y Mario Dalvit Petkovic
- LOBORY ARREPENTIDA y LOBORY CURTIDA – Rodrigo Diaz De Vivar y Pedro Abel Valenzuela
- CRUZ DIABLO LA DISCUTIDA y MALARRIADA COMPRADA – Agustin Skansi y Carlos Lorefice Lynch
- BERABEVU OLVIDADO y FORTIN LOMITA INDIO PAMPA – Ignacio Prato y Alejandro Jose Mark
- CARA CARA AÑA MENTIROSA y CARA CARA AÑA MADRE SELVA – Hugo Alberto Pavoni y Claudio Nestor Sieber
- CONTRAFUEGO PRESILLA Y YAJHA CATU TOPADORA – Alfredo Jesus Meabe y Nciolas Isaac Urquijo
- CRUZ DIABLO LA REGALONA y CRUZ DIABLO LA MARGARITA – Martin Felix Crespo y Juan Martin Crespo
- COMPAÑERA CHISMOSA y COMPAÑERA VANIDOSA – Lautaro Zelko e Ignacio Alejandro Nicotra
- MALARRIADA ZORRA y LACAPILLA GALLEGA – Juan Cruz Saldubehere y Javier Saldubehere
- DE MI FLOR PELERA y VILCUN BOLETERA – Manuel Peirano y Agustin Braida
- CAÑUMIL RICACHONA y CONTRAFUEGO MULATA – Ezequiel Pelaia Morgan y Gastos Morgan
- COMPAÑERA COLLERA y TRAICO MIMOSA – Martin Criztopher David Estevez y Sergio Martin Viñolo
- AFIANZADO COMADREJA y MOYO MALAL CUECA – Bautista Bresik y Nicolas Di Giusto
- PA NO PIFIAR LA BALDOMERA y GOLILLA VINERA – Ariel Alejandro Gioia y Juan Miguel Jesus Gioia
- EPUMER HORMIGA y EPUMER LECHUZA – Ezequiel Eliseo Justel y Esteban Jose Trotz
- TULUMBANA CAÑA DOBLE y TULUMBANA LA PONSOÑA – Walter Oscar Isnardi y Jorge Luis Galfre
N. de la R; fuente Asociación Caballos Criollos.
