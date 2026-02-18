Expo Ayacucho de Caballos Criollos – Se inicia este jueves 19 hasta el domingo 22 de Febrero

Inscripción
Jueves 19 de Febrero 2026 al domingo 22 de Febrero 2026
Lugar
– Buenos Aires
Región
REGION IX – BS.AS. CENTRO ESTE
Competencias
Rodeos
Morfología B Pasaporte
Rienda Dowdall
Tipo y Aptitud
Descripción
PARA ACCEDER AL CATÁLOGO DEL EVENTO HAGA CLICK AQUI
Programa
JUEVES 19
8:00 inicio entrada de animales
18:00 morfología de rodeos
19:00 cierre entrada de animales
VIERNES 20
6:30 1ª Serie de Rodeo
7:00 entrada de animales
10:00 admisión
11:00 cierre entrada de animales
17:00 Categorías y Campeonatos Tipo y Aptitud
SÁBADO 21
6:30 2ª Serie de Rodeo
A continuación jura categorías
A continuación Clasificatoria Prueba Roberto J. Dowdall
DOMINGO 22
7:00 Final Rodeo
A continuación Campeonatos y Grandes Campeonatos
Tarifas
Hospedaje: https://turismoayacucho.ar/w/donde-dormir/
Información Adicional
TARIFAS:
Rodeos $380.000 la yunta
AL SER UNA INSTANCIA FINAL DE UNA ACTIVIDAD FUNCIONAL, LAS INSCRIPCIONES DE RODEOS TIENEN CARGO DE SOBRE TASAS PARA LOS EXPOSITORES NO SOCIOS (ABONAN EL 200% + LA INSCRIPCIÓN), PARA LOS EXPOSITORES SOCIOS JOVEN/FEDERADO TIENEN UN 100% DE SOBRE TASAS, PARA LOS EXPOSITORES SOCIOS ADHERENTES TIENEN UN 50% DE SOBRETASA Y LOS EXPOSITORES SOCIOS ACTIVOS, ABONAN SOLO LA INSCRIPCIÓN.
Morfologia y Tipo y Aptitud $90.000 por animal (Si lleva un animal a ambas abonan $135000)
Al ser una exposición categoria BP, los expositores de morfología que no sean socios, abonan un 200% en concepto de sobre tasas,los expositores que sean socios joven/federado tienen un 100% de sobretasa los expositores que sean socios adherentes de la ACCC abonan un 50% de sobre tasas y el expositor que es socio activo, no abona sobre tasas.
Dowdall sin costo
Comentarios