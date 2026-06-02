Exitosa prueba de jugadoras de fútbol en Ayacucho – La palabra de Nancy Guzmán

La experiencia fue muy positiva, y así los contó Nancy Guzmán; La escuela mixta «Ayaclub», organizó con la buena predisposición y nos mostró su pasión de este deporte Fútbol Femenino, la primer captación de jugadoras a cargo de Myrian Arriola representando al club Atlético Pilar.

Fue una experiencia hermosa donde le agradecemos infinitamente a los profesores del Club Atlético, San Lorenzo de Rauch, haber participado. Fue una jornada donde se motivó a seguir practicando este deporte y aquellas que lo hagan con pasión y responsabilidad.

Se les podrá brindar la oportunidad de que tengan pruebas en otros club, pero también resaltamos lo importante del deporte como nos forma como buenas personas, con valores.

Concurrieron más de 60 niñas y jóvenes, gracias a todas por participar y seguir soñando. Y la culminación fue que nuestra escuela mixta, pudo disfrutar de la hermosa cancha del Estadio Municipal.

Agradecemos a la dirección de deporte por su predisposición y en especial a Mili Morel por su atención».