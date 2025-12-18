Exhibición de Padel profesional en Sarmiento el lunes 22

Se viene una nueva exhibición de Padel en Sarmiento. Lima y todo su equipo ya tienen todo organizado para recibir nuevamente a grandes figuras del plano nacional, que ofrecerán una jornada estupenda, el próximo lunes 22 de diciembre desde las 18,30 horas.

La actividad comenzará con un partido de Menores, entre Lucas Ortigoza, Benicio Rico, Lautaro Sampallo y Santino Sánchez.

Luego, lo seguirá un partidazo local entre Damián Mutti, Lima Triviño, “Chori” Roldán y Wence Cantarini. Y la cereza del postre la pondrán alrededor de las 20,30 horas Joaquín De Astoreca, “Caballito” Nuñez, Fausto Cousté y Matías Lasalla.

Desde la organización invitan no solo a presenciar el evento sino también a sumarse a la cena que se servirá luego.