Estela Parisi y su cabaña Zelduar: objetivos claros para hacer el mejor Angus con sueños intactos

Estuvo presente en la 81ª Expo Angus de Otoño en Palermo. Esta vez no se dio el resultado que esperaba, pero a pesar de esto se siente satisfecha y orgullosa de participar en un evento de alto nivel y sigue trabajando en mejorar la genética de sus animales. “Esta Expo fue un segundo Palermo, por la calidad superlativa” afirmó.

Zelduar forma parte de ese nutrido grupo de cabañas que silenciosamente y en base a un gran esfuerzo, van abriéndose paso en el difícil y competitivo mundo Angus. Pero también van logrando resultados, como ese inolvidable Reservado Gran Campeón en la 43ª Expo Nacional de Primavera en Olavarría, en 2023.

Por supuesto que también se le anima a Palermo. Por lo que no deja de ser un tremendo desafío, aunque esos lugares que están un poquito más arriba se alcanzan con un trabajo diario, de inversión genética, de esfuerzo, empujado todo con las ilusiones. Sino, que lo cuenten cabañas como Inambú (de Martín Tinello) o Arandú (de Federico Vizzolini), que también comenzaron silenciosamente y consiguieron logros importantísimos en la mítica arena palermitana.

Con esos ejemplos como espejo y con un trabajo de mucha inversión en genética, Zelduar va y va. No afloja nunca, y Estela Parisi –una maipuense que está en pareja con el olavarriense “Patita” Ribalta- permanentemente está apostando a crecer. Ellos dos, más Emiliano (hijo de Estela) y el preparador Jorge De Marcos, forman un equipo que no deja de aprender, que trabaja fuerte y que pone en pista animales excelentes.

A veces los resultados no se dan. Gana uno solamente, es así. Pero cada expo deja un aprendizaje, una data a incorporar, un nuevo desafío que afrontar. Quizá el toro senior que Zelduar llevó a la 81ª Expo Otoño merecía un puesto más adelante, no el cuarto que le otorgó el jurado Julio Fernández, pero son decisiones de quien debe definir y se acepta.

En una charla con campoindustria.com, un ratito antes de ingresar a la cena de cierre en la Rural de Palermo, donde se hizo el remate Premium a cargo de la firma Alfredo S. Mondino, Estela contó cuáles fueron sus sensaciones, los objetivos que vienen y cómo se trabaja en su cabaña, ubicada en el partido de General Guido, donde la palabra retroceder no existe en su lenguaje.

¿Estela, cuál es el balance que hacés de la Expo Otoño Angus? yo creía que quedaron en un cuarto lugar con ese toro, pero pensé que un puestito más arriba tenía, ¿no?

Sí, yo creo que sí, el toro está muy, muy lindo, muy bien puesto. Es un toro que, la verdad que es muy atractivo y con muy buen volumen. La verdad es que teníamos un poquito de expectativas de que estuviera un poco más adelante, pero el nivel es muy alto e igualmente estoy muy contenta de haber participado y de estar disfrutando de esta exposición.

Sí, por ahí uno tiene una expectativa, pero más allá de que haya paridad, también está la decisión del jurado que hay que ver lo que busca

Exactamente, sí. O sea, es la parte de la jura, y sabemos que hay una parte objetiva y otra subjetiva, ¿no?. El dijo que cuando miró los números, se decidió por poner el otro toro adelante, y es todo respetable, hay que aceptar la decisión de él ya que para eso se lo nombra para jurar.

¿Es un toro que seguramente lo vas a traer a Palermo y pueda hacer un buen papel también?

Es un toro senior y estamos viendo a ver cómo vamos a seguir en el camino de las exposiciones de este año, evaluando un montón de aspectos, de la parte económica, de la parte de los animales, cómo pueden llegar a estar, quizás participemos en la de Primavera. Así que todavía no tenemos nada decidido.

¿Qué cantidad de animales trajeron esta vez a Ia Expo Otoño?

Trajimos un senior y un ternero intermedio que tengo en sociedad con Ezequiel Lopepe, así que esta vez participamos con pocos, pero lo que nos interesaba era estar y participar.

¿Cómo quedó el que tenés con Lopepe?

También salió más o menos, salió medio atrás. Le faltó, si bien se vio muy lindo en la pista, pero quizás le faltó con respecto a los otros un poco de arco costal y eso fue lo que lo determinó, pero también creemos que estaba para un tercero. Por ahí había cuatro en la categoría, estaba para ir un poquito más adelante. Pero hay que decir que hubo un nivel excelente de animales. Lo que hemos visto en esta expo prácticamente es un segundo Palermo y es un nivel realmente superlativo de calidad.

Sí, eso es lo que se hablaba, de mucha cantidad, pero también mucha calidad. Inclusive el jurado, por ejemplo, recurrió a los DEPs para terminar de definir una posición

Sí. Mucha calidad. Sí, sí, sí, sí, coincido. El jurado estuvo continuamente, cuando estaba medio perdido, recurriendo a mirar los números de todos los animales y aparte categorías que por ahí eran muy dispares entre sí los animales. Entonces tuvo que sí, recurrir a mirar los números también para definir.

Más allá de la mirada hacia afuera, está la mirada hacia adentro, se ve que van por un buen camino con Zelduar. ¿Qué animal, en cuanto a fenotipo, estás haciendo en tu cabaña?

Yo estoy muy conforme con los animales que se están logrando en la cabaña. Tengo definido un tipo, que es lo que a mí me interesa producir. Sobre todo, justamente, veníamos hablando con otro cabañero recién, poder generar y producir animales no tan sobrealimentados sino con un sistema más pastoril. Que es difícil en la cabaña y en el ámbito de las exposiciones, ¿no?. Pero tratar de hacerlo lo más pastoril posible para no dañar el animal, porque después los efectos, los malos efectos, están en la parte reproductiva. Y eso es lo que, tarde o temprano, es lo más importante, que el animal sea un reproductor y que sea productivo, justamente.

Porque por ahí haces un animal para show y otro animal más comercial. Pero no es el mismo…

Yo creo que lo más importante sería uniformar un poco lo que es el pédigree con lo que es el rodeo comercial. Y nosotros, a través de utilizar los toros que producimos como padres, lo estamos intentando hacer. Es lo que estamos buscando, justamente, incorporar genéticas nuevas, pero también utilizar las genéticas que vamos logrando a nivel pédigree. Por ejemplo, el Segundo, que fue el Reservado Gran Campeón. Este toro que trajimos a la Expo Otoño, que también tenemos ganas de congelar semen de él para usarlo. Y así ir logrando líneas que también estén, digamos, con nuestra genética metida en el rodeo.

Comercialmente va bien la cabaña, porque sé que vendés toros en distintos lugares, en Olavarría mismo, y eso es un aliciente que te dice que vas por el buen camino

Sí, sí. La verdad que en los toros, en lo que es la venta particular, tenemos clientes tanto de muchos años como que siempre aparecen otros nuevos. Y en la zona de Olavarría, sí, estamos vendiendo bastantes reproductores. Están muy conformes y, de hecho, dan muy buen resultado porque, justamente, vuelvo a lo que te decía hoy de la forma de criarlos, de lo más pastoril posible. Entonces producen bien, hacemos un seguimiento muy interesante y muy exhaustivo de los servicios y también de las madres. Hacemos un seguimiento tipo pédigree también de cada madre. Entonces, eso da como resultado que después podamos tener reproductores que los podemos recomendar. Por ejemplo, lo que es para vaquillona, lo que es para vaca. Y así ir haciendo un seguimiento prolijo, ir produciendo de forma prolija tanto lo que son las corrientes de sangre como los pesos al nacer.

¿En reproductores te inclinás más para especializarte en machos que en hembras, porque en las exposiciones presentás más machos, puede ser?

Quizás nos cuesta más producir una hembra femenina que los machos que son más, digamos, masculinos. Quizás por el tipo de madre que tenemos, puede ser, en lo que es pédigree te digo. Pero, por ejemplo, también dan casualidades ya que el año pasado nacieron muchos machos, muchos más machos que hembras. Entonces al tener poca cantidad también eso influye y después se refleja también en las exposiciones.

Al tener menos cantidad tenés menos para elegir también…

Claro, seguro. Y encima nacen más machos que hembras. Es muy poca la cantidad que tenemos en pédigree. Este año estamos esperando algunos nacimientos también de receptoras, de embriones que hemos producido nosotros mismos. O sea, nuestras vacas como donantes. Y estamos esperando ansiosos que ya ahora, a fin de julio van a nacer. A su vez también tenemos embriones congelados para implantar en este año, si Dios quiere, en algunas receptoras. Así que la idea es de a poquito ir creciendo, tanto en calidad como en cantidad, y en ese sendero vamos.

