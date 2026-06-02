Este viernes 5 habrá Asamblea en el radicalismo local

El Comité de la Unión Cívica Radical convoca a su Asamblea para este viernes 5 de Junio a las 20 horas en la tradicional esquina de Rivadavia y Sáenz Peña. Allí, como parte del orden del día, se llevará a cabo la elección del Presidente de la Asamblea, se pondrá a consideración la Memoria y Balance para luego darle paso a la asunción de las nuevas autoridades partidarias, tanto de la Juventud Radical como del Comité.

Seguidamente habrá discursos de las autoridades salientes como las entrantes.