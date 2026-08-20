Este viernes 21-8 se inicia la fecha 6 del Torneo Clausura / Programación, tablas, TV y árbitros

20 agosto, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA 0

La Liga Profesional de Fútbol presenta la fecha 6 del Torneo Clausura Mercado Libre;

Fecha 6 – Interzonal

Viernes 21 de agosto
14.30 Aldosivi – Unión -TNT Sports-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Carlos Viglieti
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Mariano Ascenzi

20.00 Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Carlos Córdoba

Sábado 22 de agosto
16.00 Gimnasia – Gimnasia (Mza.) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gerardo Lencina

16.00 Atlético Tucumán – Instituto -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Andrés Gariano
AVAR: Jorge Broggi

18.30 Independiente – Ind. Rivadavia Mza. -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Pablo Giménez

21.00 Newell’s – Banfield -TNT Sports-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Javier Uziga

21.00 Huracán – Deportivo Riestra -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Belén Bevilacqua

Domingo 23 de agosto
14.45 Sarmiento – Estudiantes -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Joaquin Gil

14.45 Barracas Central – Platense -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Diego Romero

17.00 Belgrano – Defensa y Justicia -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Comesaña

19.15 River – Vélez -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Germán Delfino
AVAR: Carla López

21.30 Racing – Boca -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Diego Verlotta

Lunes 24 de agosto
19.00 Tigre – Central Córdoba -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Gisella Bosso

21.15 Lanús – Argentinos -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
VAR: Yamil Possi
AVAR: Luis Lobo Medina

21.15 Talleres – Rosario Central -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Marcelo Bistocco

Grupo A Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Instituto 12
5
4
0
1
5
2
 3
2 Vélez 11
5
3
2
0
7
3
 4
3 Independiente 9
5
3
0
2
6
3
 3
4 Gimnasia (Mendoza) 9
5
3
0
2
6
3
 3
5 Defensa y Justicia 8
5
2
2
1
6
7
 -1
6 Newell`s 7
5
2
1
2
6
5
 1
7 Estudiantes 6
5
2
0
3
7
5
 2
8 Dep. Riestra 6
5
2
0
3
6
5
 1
9 Lanús 6
5
2
0
3
6
6
 0
10 Boca Juniors 6
5
1
3
1
5
7
 -2
11 Central Córdoba (SE) 6
5
2
0
3
3
5
 -2
12 San Lorenzo 6
5
2
0
3
2
4
 -2
13 Platense 5
5
1
2
2
5
9
 -4
14 Unión 4
5
1
1
3
5
8
 -3
15 Talleres 3
5
1
0
4
6
10
 -4
Grupo B Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Argentinos Juniors 12
5
4
0
1
9
5
 4
2 Belgrano 10
5
3
1
1
6
2
 4
3 Rosario Central 10
5
3
1
1
5
3
 2
4 Sarmiento 9
5
3
0
2
10
8
 2
5 Barracas Central 9
5
3
0
2
3
3
 0
6 Gimnasia 9
5
3
0
2
6
7
 -1
7 Atlético Tucumán 8
5
2
2
1
4
2
 2
8 Tigre 8
5
2
2
1
4
2
 2
9 Huracán 7
5
2
1
2
4
4
 0
10 Independiente Riv. (M) 7
5
2
1
2
5
6
 -1
11 Banfield 7
5
2
1
2
4
5
 -1
12 Racing Club 4
5
1
1
3
4
7
 -3
13 Estudiantes (RC) 4
5
1
1
3
2
6
 -4
14 River Plate 3
5
1
0
4
2
4
 -2
15 Aldosivi 2
5
0
2
3
3
6
 -3

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