Este viernes 21-8 se inicia la fecha 6 del Torneo Clausura / Programación, tablas, TV y árbitros

La Liga Profesional de Fútbol presenta la fecha 6 del Torneo Clausura Mercado Libre;
Fecha 6 – Interzonal
Viernes 21 de agosto
14.30 Aldosivi – Unión -TNT Sports-
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Carlos Viglieti
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Mariano Ascenzi
20.00 Estudiantes (Río Cuarto) – San Lorenzo -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Carlos Córdoba
Sábado 22 de agosto
16.00 Gimnasia – Gimnasia (Mza.) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gerardo Lencina
16.00 Atlético Tucumán – Instituto -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Andrés Gariano
AVAR: Jorge Broggi
18.30 Independiente – Ind. Rivadavia Mza. -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Pablo Giménez
21.00 Newell’s – Banfield -TNT Sports-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Javier Uziga
21.00 Huracán – Deportivo Riestra -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Belén Bevilacqua
Domingo 23 de agosto
14.45 Sarmiento – Estudiantes -TNT Sports-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Joaquin Gil
14.45 Barracas Central – Platense -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Diego Romero
17.00 Belgrano – Defensa y Justicia -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Comesaña
19.15 River – Vélez -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Germán Delfino
AVAR: Carla López
21.30 Racing – Boca -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Diego Verlotta
Lunes 24 de agosto
19.00 Tigre – Central Córdoba -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Gisella Bosso
21.15 Lanús – Argentinos -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
VAR: Yamil Possi
AVAR: Luis Lobo Medina
21.15 Talleres – Rosario Central -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Marcelo Bistocco
|Nº
|Grupo A
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Gf
|Gc
|Df
|1
|Instituto
|12
|
5
|
4
|
0
|
1
|
5
|
2
|3
|2
|Vélez
|11
|
5
|
3
|
2
|
0
|
7
|
3
|4
|3
|Independiente
|9
|
5
|
3
|
0
|
2
|
6
|
3
|3
|4
|Gimnasia (Mendoza)
|9
|
5
|
3
|
0
|
2
|
6
|
3
|3
|5
|Defensa y Justicia
|8
|
5
|
2
|
2
|
1
|
6
|
7
|-1
|6
|Newell`s
|7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
6
|
5
|1
|7
|Estudiantes
|6
|
5
|
2
|
0
|
3
|
7
|
5
|2
|8
|Dep. Riestra
|6
|
5
|
2
|
0
|
3
|
6
|
5
|1
|9
|Lanús
|6
|
5
|
2
|
0
|
3
|
6
|
6
|0
|10
|Boca Juniors
|6
|
5
|
1
|
3
|
1
|
5
|
7
|-2
|11
|Central Córdoba (SE)
|6
|
5
|
2
|
0
|
3
|
3
|
5
|-2
|12
|San Lorenzo
|6
|
5
|
2
|
0
|
3
|
2
|
4
|-2
|13
|Platense
|5
|
5
|
1
|
2
|
2
|
5
|
9
|-4
|14
|Unión
|4
|
5
|
1
|
1
|
3
|
5
|
8
|-3
|15
|Talleres
|3
|
5
|
1
|
0
|
4
|
6
|
10
|-4
|Nº
|Grupo B
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Gf
|Gc
|Df
|1
|Argentinos Juniors
|12
|
5
|
4
|
0
|
1
|
9
|
5
|4
|2
|Belgrano
|10
|
5
|
3
|
1
|
1
|
6
|
2
|4
|3
|Rosario Central
|10
|
5
|
3
|
1
|
1
|
5
|
3
|2
|4
|Sarmiento
|9
|
5
|
3
|
0
|
2
|
10
|
8
|2
|5
|Barracas Central
|9
|
5
|
3
|
0
|
2
|
3
|
3
|0
|6
|Gimnasia
|9
|
5
|
3
|
0
|
2
|
6
|
7
|-1
|7
|Atlético Tucumán
|8
|
5
|
2
|
2
|
1
|
4
|
2
|2
|8
|Tigre
|8
|
5
|
2
|
2
|
1
|
4
|
2
|2
|9
|Huracán
|7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
4
|
4
|0
|10
|Independiente Riv. (M)
|7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
5
|
6
|-1
|11
|Banfield
|7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
4
|
5
|-1
|12
|Racing Club
|4
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4
|
7
|-3
|13
|Estudiantes (RC)
|4
|
5
|
1
|
1
|
3
|
2
|
6
|-4
|14
|River Plate
|3
|
5
|
1
|
0
|
4
|
2
|
4
|-2
|15
|Aldosivi
|2
|
5
|
0
|
2
|
3
|
3
|
6
|-3
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