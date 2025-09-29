Este sábado 27 se presentó la miniserie «Paralelo 52: volver a nuestras islas Malvinas»

Presentación de la miniserie «Paralelo 52 -volver a nuestras Islas Malvinas-» en la Casa de la Cultura del partido de Ayacucho (provincia de Buenos Aires).

Paralelo 52: Volver a Nuestras Islas Malvinas no es solo una producción audiovisual, es un acto de soberanía. Es un grito que atraviesa el viento patagónico y se planta en cada rincón del país como bandera flameante de memoria, verdad y justicia.

En tiempos en los que la memoria parece competir con el olvido, esta miniserie irrumpe como un acto de reafirmación, como una bandera que no se baja, como una voz que no se calla. No es solo una miniserie: es una declaración.