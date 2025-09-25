Este sábado 27 se presentará la miniserie «Paralelo 52: volver a nuestras islas Malvinas»

Este sábado 27 a las 20:30, en la Casa de la Cultura de Ayacucho, se presentará la miniserie «Paralelo 52: volver a nuestras islas Malvinas», coproducción del Centro de Historia de la Villa de Merlo con el Instituto de Historia ‘Profesor Enrique Manson’, de San Miguel, Buenos Aires. Con la dirección de Alfredo Sayus.

La miniserie consta de ocho capítulos que abarcan distintos aspectos de las islas Malvinas: la biodiversidad, la historia, geografía, geopolítica, y cuenta con el imperdible relato de excombatientes, de mujeres que estuvieron en la guerra e incluye el relato de un argentino que hace 15 años reside en las Islas.