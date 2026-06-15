Este sábado 13 de Junio, de 10 a 14 en la ENET 1, estuvo la Feria de Mercados Bonaerenses

En esta oportunidad la propuesta se realizó en el SUM de la escuela técnica*, por lo que los organizadores agradecieron a la institución educativa por brindar el espacio. Jornada fría y desapacible, que incluyó un ligera lluvia.

Así se concretó una nueva edición de «mercados Bonaerenses», que contó con una importante concurrencia de vecinos como en las dos ocasiones, aprovechando los precios accesibles en pastas, lácteos, y pescados principalmente.

Como ya es sabido esta propuesta se mantendrá vigente una vez por mes, siendo muy útil para la economía de las familias, así como para que los emprendedores locales puedan mostrar y comercializar sus productos.