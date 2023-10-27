Este muy lindo VW Golf 2016 busca dueño, y te espera en «Autos Oscar»

VOLKSWAGEN GOLF
Vii 1.4 Tsi Comfortline
Tipo: Usado
Km: 79000
Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta
Año: 2016
Combustible: Nafta
Ubicación: Ayacucho
U$S 13.000.-
Listo para transferir
SIETE AIRBAGS – ESP – ABS – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO TRASEROS Y DELANTEROS – PANTALLA TACTIL DE 7″ – CLIMATIZADOR AUTOMATICO BI-ZONA – SISTEMA START-STOP – ESPEJOS EXTERIORES CON COMANDO ELECTRICO – LEVANTA VIDRIOS ELECTRICOS – CIERRE CENTRALIZADO – ASIENTO CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE REGULABLE EN ALTURA – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD – TAPIZADO DE TELA – LLANTAS DE ALEACION –
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
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