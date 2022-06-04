Este muy lindo Ford Focus Modelo 2013 esta disponible en Autos Oscar

4 junio, 2022 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0

FORD FOCUS

L/14 2.0 4 P Se Plus

Tipo: Usado

Km: 160000

Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta

Año: 2013

Combustible: Nafta

Ubicación: Ayacucho

$ 2.600.000.-

FORD FOCUS L/14 2.0 4 P SE PLUS 2013 con 160000 km.

CUATRO DOBLE AIRBAGS ABS
CLIMATIZADOR AUTOMATICO
SENSOR DE ESTACIONAMIENTO TRASERO
SENSOR DE LLUVIA
FAROS ANTINIEBLAS
LEVANTA VIDRIOS ELECTRICOS
CIERRE CENTRALIZADO
AIRE ACONDIONADO
DIRECCION HIDRAULICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES SENSOR DE LLUVIA

Listo para transferir

Comentarios

Deja un comentario