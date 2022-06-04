Este muy lindo Ford Focus Modelo 2013 esta disponible en Autos Oscar

FORD FOCUS
L/14 2.0 4 P Se Plus
Tipo: Usado
Km: 160000
Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta
Año: 2013
Combustible: Nafta
Ubicación: Ayacucho
FORD FOCUS L/14 2.0 4 P SE PLUS 2013 con 160000 km.
CUATRO DOBLE AIRBAGS ABS
CLIMATIZADOR AUTOMATICO
SENSOR DE ESTACIONAMIENTO TRASERO
SENSOR DE LLUVIA
FAROS ANTINIEBLAS
LEVANTA VIDRIOS ELECTRICOS
CIERRE CENTRALIZADO
AIRE ACONDIONADO
DIRECCION HIDRAULICA
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES SENSOR DE LLUVIA
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