Este Mundial lo disfrutamos y compartimos en Panadería y Confitería «La Industrial»

Ahora es tiempo de reuniones, juntadas y momentos compartidos…Como los que te propone panadería y confitería La Industrial. No solo podes ir a comprar para el mate, almuerzo o cena y ver tranqui los partidos…Medialunas, bizcochos, facturas, postres y el más rico pan, te esperan en la esquina siempre linda, de 9 de Julio y Sáenz Peña.

Ahora también podes pasar y pedir tú café recién hecho y compartirlo con familiares o amigos…O también darte un gustito, sentarte un momento, hacer una pausa, mirarte a la cara con quien quieras ir, alentando a la selección Argentina, viviendo un encuentro y poder recordarlo, en definitiva…Viviendo !!!!

Desde el pasado 6 de Marzo se revolucionó el centro

Desde el pasado 6 de Marzo de 2026 se viven hermosos momentos en pleno centro de nuestra ciudad. En tiempos bravos en lo económico y social, dos jóvenes apostaron al trabajo y la creatividad. La histórica Panadería «La Industrial» se modernizó y apostó a una nueva modalidad…Ahora conserva su calidad en la elaboración de panificados y confituras, pero también se transformó en cafetería.

Si, ahora podés llevarte tú café al paso, o sentarte cómodamente y charla con los propietarios o mozas, podes leer el diario, trabajar un rato en la compu o simplemente hacer una pausa para vos. café rico y calentito y medias lunas horneadas hace una ratito. Así lució el pequeño salón, lleno de visitantes y alegría.

Con globos multicolores y música en la vereda, La Industrial tomo un rumbo que contagia empuje y ganas de trabajar. Apostar por Ayacucho con una visión actual y de futuro, como en las grandes ciudades pero en nuestro Aya querido, con las ganas de Milu y Denis que fueron saludados y alentados por todos los presentes para seguir en este lindo camino…Felicitaciones !!!