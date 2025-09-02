Este miércoles 3 debate de candidatos en las elecciones de este 7-9 / Es abierto y participan estudiantes

Este miércoles 3 de Septiembre, tendrá lugar un debate en el galpón de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra con la presencia de los 4 espacios políticos que participaran en las próximas legislativas.
Agradecemos a los 4 espacios por participar de la reunión organizadora. Será un debate especial, ya que participaran los alumnos del nivel secundario que votan por primera o segunda vez y será abierto a toda la comunidad desde la hora 9.
Se transmitirá por Fm. Mágica, Radio Ayacucho y Youtube: Multimedios Ayacucho que se podrá ver en vivo y directo.
Agradecemos a la comisión de la fiesta por ceder su espacio para la reunión…
Comentarios