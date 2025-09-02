Este miércoles 3 debate de candidatos en las elecciones de este 7-9 / Es abierto y participan estudiantes

Este miércoles 3 de Septiembre, tendrá lugar un debate en el galpón de lacon la presencia de los 4 espacios políticos que participaran en las próximas legislativas.

Agradecemos a los 4 espacios por participar de la reunión organizadora. Será un debate especial, ya que participaran los alumnos del nivel secundario que votan por primera o segunda vez y será abierto a toda la comunidad desde la hora 9.