En cumplimiento de lo dispuesto por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), este lunes 13 de Octubre se dará comienzo a “la 2ª campaña de vacunación antiaftosa del año 2025, la que se extenderá hasta el 12 de Diciembre del mismo año”.

2da campaña antiaftosa 2025

Según la gacetilla de prensa emitida desde la Fundación Ayacuchense para la Sanidad Animal (FUNDAPSA), ente que tiene a su cargo la ejecución local del plan, en esta campaña “deberán inocularse las categorías menores de bovinos, es decir que a excepción de vacas y toros corresponderá vacunar la totalidad de las restantes categorías”.

Por otra parte, mediante el comunicado se recuerda que “continúa la obligatoriedad de vacunar contra carbunclo al rodeo mayor a ocho (8) meses, pudiendo hacerse simultáneamente con aftosa y en cuyo caso podrá dejarse todo asentado en la misma acta”. También se aclara que “si la vacunación contra carbunclo se realiza en otro momento, el productor deberá presentar el correspondiente certificado emitido por

profesional veterinario”.

Asimismo, FUNDAPSA recuerda que “para poder acceder a un turno de vacunación los titulares de los rodeos deberán tener canceladas sus deudas por campañas anteriores”, pudiendo consultar el estado de su cuenta corriente en la administración del ente

local.

Jornada de capacitación

Por último, se indicó que el martes de la presente semana se realizó, en el salón de la Sociedad Rural de Ayacucho, una jornada de capacitación con el cuerpo de vacunadores (personal dependiente y veterinarios independientes).

En dicho evento, encabezado por el titular de la Oficina Local del SENASA, Dr. Rubén C. Murillo y el Presidente de FUNDAPSA Sr. Rafael Aviani, además de otras autoridades y funcionarios, se abordaron aspectos específicos del plan de vacunación y se actualizó información sobre otras

cuestiones sanitarias así como de los actuales requerimientos por parte del SENASA, organismo encargado de ejecutar las políticas nacionales en la materia.

Turnos de vacunaciones y atención al público

Para obtener el turno de vacunación o cualquier otra gestión, además de poder hacerlo personalmente en sus oficinas de calle 25 de Mayo y Sarmiento (edificio de la Sociedad Rural de Ayacucho), estos son los contactos de FUNDAPSA:

Programaciones: Dr. Santiago López, cel. 0249-154551399 ó tel. fijo 02296-452663.

Lunes a viernes de 7 a 13 hs. y de 18.30 a 20.30 hs., sábados de 8 a 12 hs.

Administración: Cel. 0249-154551904, teléfono fijo 02296-452663 o al email fundapsa@gmail.com

Lunes a viernes de 7 a 13 hs. y sábados de 9 a 12 hs