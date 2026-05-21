Este jueves en «La M» peña folklórica y presentación de aspirantes de la 11° «Flor del Pago»

21 mayo, 2026 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0
ESTE JUEVES‼️‼️🎻🥁
¡SE VIENE UNA NOCHE BIEN TRADICIONAL EN LA M RESTOBAR! 🌾
Este jueves 21 de Mayo, las raíces de nuestra tierra se encuentran en nuestro local. Te invitamos a vivir una noche única llena de música, danza y tradición.
📌 ¿Qué vas a encontrar?
Presentación oficial de las aspirantes a la 11° Edición de la Flor del Pago y sus Donosas.
🪘Show en vivo de Los López.
💃🏻 Actuación especial de la Agrupación Folclórica “La Flor del Pago”.
⏰ ¿Cuándo? Este jueves 21 a partir de las 20.
📍 ¿Dónde? Av. Solanet y Acceso Perón.
¡Te esperamos para compartir una gran peña folclórica en el mejor ambiente!

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