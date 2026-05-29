Este jueves 28 de Mayo, la Juventud Radical entregó ropa de invierno de su campaña

Como cada año, la Juventud Radical de nuestra ciudad efectúo una campaña de ropa de invierno, por lo que el pasado jueves 28 de Mayo desde las 16, se entregaron de las donaciones recibidas una vez más, según lo confirmó a este medio Guillermina Echeverría, actual presidente.

Desde la organización, se agradeció a las personas que colaboraron nuevamente, con la clara intención de estar presente con los que menos tienen, o necesitaban ropa para abrigarse en estos tan fríos días.

Desde ayacuchoaldia.com.ar creemos que verdaderamente esta es una acción para alentar y felicitar a este grupo de jóvenes, que militan y se comprometen con la comunidad, estando cerca de quienes realmente lo necesitan !