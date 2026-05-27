Este jueves 28 de Mayo, la Juventud Radical entregará ropa de invierno desde las 16

Como cada año, la Juventud Radical de nuestra ciudad efectúo una campaña de ropa de invierno, por lo que este jueves 28 de Mayo desde las 16, se entregarán de las donaciones recibidas una vez más, según lo adelantó a este medio Guillermina Echeverría, actual presidente.

Desde la organización, se agradeció a las personas que colaboraron un año más, con la clara intención de estar presente con los que menos tienen, o necesitaban ropa para abrigarse en estos tan fríos días. Para alentar y felicitar a este grupo de jóvenes, que militan y se comprometen con la comunidad !