Este jueves 21 en Santa Clara, «4ta edición de Expo Voces Adolescentes» / Participa la EES Nro 5 de Ayacucho

Será en Santa Clara, cuando en nombre de la comunidad educativa de Ayacucho, se presente la Escuela de Educación Secundaria Nro 5 que funciona en el edificio que comparten con la EP 3 y CENS 451.

La invitación

Desde la Dirección de Políticas Sociales Integrales de la Presidencia de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de la Vice Gobernadora Verónica Magario, y habiendo sido oportunamente notificados de la favorable evaluación del Proyecto Presentado en la 4ta edición del Programa Voces Adolescentes; tenemos el agrado de invitarlos a participar este jueves 21 de Mayo de 10:00 a 15 en el Centro Cultural Santa Clara del Mar, situado en la localidad de Santa Clara del Mar, Municipio de Mar Chiquita sito en la calle Cardiff 575, al encuentro regional “Expo Voces ”, en el que se realizará la presentación y votación de los proyectos preseleccionados de la 5ta sección electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Además del reconocimiento de los Proyectos participantes, también se realizará el lanzamiento para la presentación de proyectos de la 5ta Edición “Voces Adolescentes” 2026. El cierre del programa Voces Adolescentes adoptará la modalidad de feria expositiva, en tal sentido, por razones de espacio y adecuado funcionamiento del encuentro, se registrará un máximo de 4 (cuatro) adolescentes representantes por proyecto y un referente adulto de acompañante.

Consignas de la actividad: Cada grupo deberá presentar una gráfica que contenga los aspectos principales del proyecto, es decir: Nombre del proyecto, Objetivos, Localización, Plan de trabajo básico e impacto comunitario. El tamaño deberá ser como un afiche en formato rígido diseñado de manera tal que se pueda apoyar en una pared, piso o soporte diseñado para su exposición dispuesto por los creadores del proyecto; la participación se efectuará según el Eje Temático correspondiente.

Durante la jornada, el proyecto deberá estar acompañado por uno de los integrantes representantes que deberá explicar y responder las preguntas de los adolescentes de otros proyectos que circulen por el espacio, dando la información necesaria que sirva para la instancia de votación.

Simultáneamente, los/las dos adolescentes restantes estarán recorriendo otros proyectos. “2026 – Año por los Derechos Humanos, la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años de la Dictadura Cívico Militar” Etapa de votación: Concluida la etapa de presentación del proyecto, se procederá a la votación democrática en la que un representante de cada grupo de adolescentes podrá elegir a través de las boletas de dos proyectos los que hayan representado mayor interés y la depositarán en un sobre cerrado que luego colocarán en la urna correspondiente.

El equipo de fiscalización junto a tres fiscales elegidos en el momento, efectuarán el recuento de votos, siendo los más votados objeto de un reconocimiento económico para la implementación del proyecto. Asimismo, todos los proyectos participantes recibirán un reconocimiento del Senado de la Provincia de Buenos Aires, y serán presentados en las comisiones de trabajo correspondientes en nuestra Honorable Cámara de Senadores de la Provincia para el conocimiento de los y las legisladores.. Esperamos contar con su participación, ¡Saludos!