Este jueves 21 de Mayo se realizará una jornada de Drones para el Agro / Disertarán ingenieros del INTA

17 mayo, 2026 Pablo Tusq Campo, campo DIA, destacados 0
El próximo jueves 21 de Mayo de 2026 a partir de las 9hs en las instalaciones del AERO CLUB AYACUCHO se realizará una jornada de Drones para el Agro, diferentes aplicaciones de esta tecnología para uso en establecimientos agropecuarios, mostrándose como alternativa para siembra, pulverización, etc.
La jornada tendrá una parte práctica visualizando algunos de los trabajos que se pueden  hacer  y ver  especificaciones de dosis/ha. Monitoreo   y evaluaciones sobre un lote.
Los disertantes serán técnicos del INTA EEA Balcarce Ingenieros Agrónomos Loizaga, Ulises y Donna, Franco.
Se tratarán temas: Usos de esta nueva tecnología , evolución en la agricultura, dinámica a campo, Calidad de aplicación, Influencia de factores del ambiente Normativa, Seguridad en operaciones con Drones, Uso de información digitalizada…ETC
Para la asistencia a la jornada pueden anotarse en la oficina del INTA Ayacucho, en calles 25 de Mayo  y Sarmiento o contactarse por Tel 02296 451440 o 0111568491261.
Dicha jornada está  organizada por AER INTA Ayacucho  junto  AEROCLUB Ayacucho , Municipio ,  otras   instituciones que componen el Consejo Asesor  de AER Ayacucho ( Sociedad Rural, Federación Agraria, AAPRESID, Círculo de Ingenieros Agrónomos y Forestales, Círculo de Veterinarios, Cámara de Microempresarios, EESA N1 Ayacucho, EES N2 Udaquiola, CEA N12) y  empresas del sector.
Ing.Agr. Marcelo A. Braco
INTA AER Ayacucho

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