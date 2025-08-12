Este jueves 14 de Agosto se presentarán los ayacuchenses en la Feria Regional de Ciencias y Tecnología 2025

Deberán asistir este jueves 14/08

– Horario de salida : 06:15 hs desde plaza San Martín sobre calle Alem.

– Lugar: Polideportivo Municipal Pinamar. Av. Intermèdanos Sur Nº 211. Telèfono: 2254491628

– Horario de llegada de las delegaciones: 8:30 hs

– Horario de partida: 16 hs.

Los que avanzaron a esta instancia

Será este jueves 14 de Agosto, cuando se desarrolle en la ciudad de Pinamar, la Feria regional de Ciencia y Tegnología 2025, participando desde nuestra localidad los trabajos de las distintas modalidades y niveles, que se habían presentado entre los 60 que se presentaron en la presente edición de la instancia local:

1-Elaboración de Bombas de Semillas junto al «Hogar Abrigo» – Area ambiente – Nivel inicial – JI 902

2-«Solo con tus manos salvas vidas» – Educación física – Secundaria – EES Nro 3 «La Constancia».

3-«Los parches que unen» – Arte – Escuela de Educación Artística.

4-«Martín Fierro, un viaje por la literatura y el arte» – PLG – Pluriaño – EES Nro 9.

5-«Diccionario juvenil, hablando en joven» – PLG – S 2 – EES Nro 6.

6-«Terreneitor, aventuras robóticas en el barrio» – Tenología – P 2 – EP Nro 26.

7-«Ciencia que perfuma – producción artesanal de saumerios y aceites» – Cs. Naturales – Adultos – FiNes

8- Que paso por aquí ? Cs Naturales – P 1 – CEC Nro 801.

9-«Fuego seguro, experimentando con extinguidores caseros» Cs. Naturales – P 2 – Nuestra Sra del Buen Consejo.

10-«Estación de Tren san Ignacio» – Cs Sociales – Pluriaño – EP Nro 24.

11-«El legado de Gato y Mancha» Cs. Sociales – S 2 – ESA Nro 1.

12-«Discapacidad y accesibilidad para todos» – Cs. Sociales – P 2 – EP Nro 47.