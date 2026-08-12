Este jueves 13 de Agosto se hará en La Rural de Ayacucho, la Asamblea de Caminos

La Sociedad Rural de Ayacucho realizará una asamblea abierta para abordar la situación de los caminos rurales del partido, ante la necesidad de generar un espacio de diálogo y analizar alternativas frente a la problemática.

El encuentro será este jueves 13 de Agosto, a las 19 horas, en la sede de la Sociedad Rural, ubicada en 25 de Mayo y Sarmiento.

Entre los temas previstos, de acuerdo a lo informaron desde la Rural a los medios de prensa, se encuentran el funcionamiento de la Mesa de Caminos, la situación actual de los caminos del partido, el compromiso de los productores y las posibles alternativas a seguir.

La convocatoria es abierta a todo público, especialmente a productores y vecinos interesados en la problemática.