Este hermoso Toyota Etios 1.5 4 Ptas Xls 2023, te espera en «Autos Oscar» para disfrutarlo todos los días

Toyota Etios 1.5 4 Ptas Xls 6Mt L18 2023 con 0 km.
DOBLE AIRBAG FRONTAL – ABS+EBD – CONTROL DE ESTABILIDAD – CONTROL DE TRACCION – ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE –
AIRE ACONDICIONADO – LLANTAS DE ALEACION R15 – AUDIOS CON PANTALLA TACTIL DE 7″ – CAMARA DE ESTACIONAMIENTO TRASERA – COLUMNA DE DIRECCION REGULABLE EN ALTURA – ASIENTO CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA – VOLANTE CON COMANDO DE AUDIO –
DIRECCION ASISTIDA – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS – ESPEJOS EXTERIORES CON COMANDO ELECTRICO DESDE INTERIOR – TAPIZADOS DE TELA – FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS –
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Listo para transferir
Tomamos autos en parte de pago como permuta y ofrecemos financiacion de hasta un 50%
Nuestros horarios de atención es de Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00hs y de 16:00 a 20hs Sabados de 8:30 a 13hs
Comentarios