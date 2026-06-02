Este fin de semana se efectúa en Rauch, el 11°Encuentro Salamónico

RAUCH – 11°Encuentro Salamónico

Fecha, hora y lugar: Viernes 5 al domingo 7, en distintos horarios y lugares de la ciudad.

Descripción: Especialistas, investigadores, arquitectos, fotógrafos, gestores culturales y vecinos compartirán recorridos guiados, charlas, presentaciones y experiencias comunitarias, Viernes, apertura del Archivo Histórico Municipal-Vieja Usina, Alem 155.

Sábado 6, acreditaciones a las 13:00 en el Palacio Municipal y, a las 13:45, inauguración de las actividades en el Salón Blanc.

Domingo 7, a las 09:00 salida de la travesía Salomónica en el Palacio Municipal y, a las 15:00, cierre del encuentro. Actividad arancelada.

Organizan el Centro Cultural Salamone Balcarce y la Municipalidad de Rauch, junto a instituciones y organismos vinculados a la cultura y el patrimonio.

Más información: https://acortar.link/7LYCjj – www.instagram.com/culturaturismorauch – www.facebook.com/Cultura-RAUCH-

1262110940541201 – (2494) 349227.