Este fin de semana se concretarán para propuestas por el 160° Aniversario de nuestra ciudad

Compartimos parte de lo que serán los festejos por el 160° Aniversario de nuestra ciudad, con un programa lleno de actividades para compartir en familia, disfrutar de nuestros artistas, el deporte, la cultura y nuestras tradiciones.
𝐒𝐚́𝐛𝐚𝐝𝐨 𝟐𝟎 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐧𝐢𝐨
Peña Aniversario con artistas locales en el Galpón de la Fiesta del Ternero (entrada libre y gratuita).
𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨 𝟐𝟏 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐧𝐢𝐨
Correcaminata Aniversario 7K y 3,5K desde Plaza Ciaño.
Concierto de Tango con José Luis Casalli y Ariel Gez en el Salón Libertador.
𝐋𝐮𝐧𝐞𝐬 𝟐𝟐 𝐝𝐞 𝐣𝐮𝐧𝐢𝐨
Ofrenda Floral en homenaje a José Zoilo Miguens.
Desfile Cívico sobre Av. Solanet.
Fan Fest en pantalla gigante para alentar a la Selección Argentina.
Concurso Dulce Tradición y exposición en el Galpón de la Fiesta.
Misa en conmemoración del aniversario de la ciudad y chocolate caliente para compartir al finalizar.
Tres días para encontrarnos, celebrar nuestra historia y seguir construyendo juntos el futuro de Ayacucho.
Comentarios