Este domingo se juega la 3era fecha del Regional Amateur 2023 – Atlético acá, Sarmiento libre

10 noviembre, 2023 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA, destacados 0

Zona 11, en la que está sarmiento que queda libre;

FERRO CARRIL ROCA LAS FLORES ARGENTINOS 25M 25 DE MAYO 12/11/2023 19:00 POMPEI * VALENTIN OLAVARRÍA MESSINEO MATIAS GERONINO OLAVARRÍA PERALTA EMILIANO OLAVARRÍA

Zona 12

KIMBERLEY MDQ MAR DEL PLATA EL PORVENIR S. CLEMENTE MAR DEL TUYU 12/11/2023 11:00 MOYANO LAUTARO CNEL VIDAL AVERO NICOLAS ENRIQUE CNEL VIDAL CAMPOS GABRIEL CNEL VIDAL

AT AYACUCHO AYACUCHO SARMIENTO DOLORES DOLORES 12/11/2023 17:00 SANCHEZ JUAN FRANCISCO MAR DEL TUYU ALVAREZ MAXIMILIANO MAR DEL TUYU DAMONTE SEBASTIÁN MAR DEL TUYU

Arbitros de Ayacucho en Olavarría

FERROCARRIL SUD O OLAVARRÍA SP PIAZZA AZUL AZUL 12/11/2023 17:00 PERALTA ALBERTO JONATAN AYACUCHO NAVARRO CARLOS ADRIAN AYACUCHO PERALTA MARIA FLORENCIA AYACUCHO

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