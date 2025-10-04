Este domingo se iniciará el 16to Festival de Cortos en Rauch

Este Domingo 5 de Octubre a las 18hs comienza el Festival Internacional de Cortos. Durante toda la semana tenemos proyecciones en el Museo de la Casa de la Cultura. Habrá kiosco con golosinas y bebidas. Acercate y disfrutá.

DEL 5 AL 12 DE OCTUBRE

Willy Bronca en el FICCS 2025

El músico Willy Bronca se presentará en Rauch en el marco del 16° Festival Internacional de Cortos de la Cuenca del Salado.

De capacidades diversas con variedad de herramientas, desde instrumentos como piano, guitarra y batería hasta DAW para crear los beats de su música, Willy Bronca se destaca por sus temas con letras que aluden a la sociedad y su realidad.

Se ha destacado junto a músicos como León Gieco, Divididos, Mex Urtizberea, entre otros, y temas como “No hay plata”, “¿Dónde está tu voz?”, “Gran maestro”.

Actuará en “Barraca Club” junto a músicos locales, en un recital que promete ser movilizante.

Las entradas, a un valor de $ 10.000 están a la venta en Rapi-Pago “La Viola”.

Empieza la fiesta del Cine en Rauch

Este domingo 5 de octubre, a las 18 hs., comenzará el FICCS 2025 con una función que tendrá grandes atractivos.

Del 5 al 12 de octubre se podrán ver diversas obras cinematográficas en el Espacio de Cine de la Casa de la Cultura con entrada libre y gratuita.

Habrá Talleres de Realización Cinematográfica dictado por Pablo Almeida para alumnos de escuelas primarias de nuestro distrito y, además, un Taller de Actuación frente a Cámara abierto para todo el público que brindará el Director Federico Godfrid (“Pinamar”, “La Tigra, Chaco”) que tendrá lugar el viernes 10 desde las 14 hs. en la Casa de la Cultura.

En la jornada inaugural, se podrá disfrutar del videoclip “Extrañándote”, de Pablo Almeida e Iris Tapia; el cortometraje “La chica del parque”, de Juan Otaño; y el estreno del cortometraje local “Un gaucho, hombre libre”, de Pablo Almeida.

Tras el mismo, se podrá presenciar el largometraje “La mujer de la fila”, de Benjamín Avila, con Natalia Oreiro y gran elenco.

N. de la R; fuente Damián Guzmán.