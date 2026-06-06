Este domingo 7 de Junio, nueva edición de «Celebrar Danza 2026»

Este domingo 7 de Junio te esperamos en una nueva edición de Celebrar Danza 2026.
De 15:00 a 19:00 horas podrás disfrutar de una tarde llena de música, baile y diversión, con una pista abierta para todo público donde se compartirán distintos ritmos musicales.
Además, contaremos con la participación de feriantes y artesanos, acompañando esta propuesta cultural para toda la comunidad.
Servicio de cantina a cargo de Andanzas Estudio.
Lugar: Espacio Cultural La Vieja Usina.
Te esperamos para compartir juntos una tarde de encuentro, danza y cultura.
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