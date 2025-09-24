Este domingo 28 en Brandsen – 8º Fiesta de la Galleta de Campo

BRANDSEN (Oliden) – 8º Fiesta de la Galleta de Campo

ENTRADA GRATUITA

Fecha, hora y lugar: Domingo 28, a las 12:00, en el predio de la Estación Oliden (Ruta 36 Km 77).

Descripción: Venta de galleta de campo local, patio gastronómico, feria de artesanías y números artísticos en vivo. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Oliden y la Municipalidad de Brandsen. Fiesta prevista para el día 21/09 debiendo ser reprogramada por condiciones climáticas adversas.

Más información: www.instagram.com/turismo_brandsen_/ – www.facebook.com/profile.php?id=100069348903649