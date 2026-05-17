Este domingo 17 de Mayo, APAC y zonales desembarcan en el circuito “El Arbolito” en la 2da del año

¡APAC vuelve a la acción en Coronel Vidal!
Luego de la postergación por cuestiones climáticas, este domingo 17 de Mayo la categoría desembarca en el circuito “El Arbolito” para disputar la segunda fecha de la temporada junto al automovilismo zonal. El sábado NO hubo actividad en pista por lluvia.
La pelea por el campeonato está más encendida que nunca
Tras el gran arranque en ‘La Cascada’ de Tandil, Pablo Buduba llega como líder del certamen con 43 puntos, seguido muy de cerca por Gabriel Castejón y Maximiliano Donati.
Top 5 campeonato APAC:
Pablo Buduba – 43 pts
Gabriel Castejón – 36.5 pts
Maximiliano Donati – 35 pts
Diego Castañino – 30 pts
Agustín Tambascio – 29.5 pts
En la divisional Máster B, la definición también promete grandes emociones. Atilio Luque lidera por apenas un punto sobre Marcelo Viera.
Coronel Vidal será una fecha clave para empezar a marcar el rumbo del campeonato 2026.
N. de la R: APAC Oficial.
