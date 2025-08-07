Este domingo 10, el Coro de la EMEAI estará con «Sonidos que Abrigan» en el museo

El Coro EMEAI te invita a disfrutar de un nuevo capítulo de su ciclo de conciertos itinerantes «Sonidos que Abrigan». Esta vez, el escenario será el Museo Histórico Regional Pura Diez de Cordonnier, donde la música popular será la protagonista.
Cuándo: Domingo 10 de Agosto, 19 hs
Dónde: Museo Histórico Regional Pura Diez de Cordonnier
Bajo la dirección de Fernanda Lalloz, el coro presentará un repertorio único que abarca hermosas canciones de nuestra música popular. Además, participarán los alumnos del Taller de Ukelele y Charango con la prof. Josefina Taylor y los estudiantes de la Cátedra de Práctica Coral.
Entrada libre y gratuita. ¡Te esperamos para compartir la música junto a nosotros!
