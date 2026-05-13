Este 17 de Mayo, Día Mundial de la Hipertensión Arterial / Campaña de la Federación Argentina de Cardiología

Acciones para detectar la hipertensión arterial

La FAC desarrollará acciones para concientizar a la población sobre esta patología. Se encuadra dentro de un proyecto amplio de educación sanitaria. Cómo participar.

Este 17 de Mayo, Día Mundial de la Hipertensión Arterial (HTA), desde la FAC (Federación Argentina de Cardiología) se realizará una campaña para fortalecer el conocimiento y la concientización sobre esta patología como así también cómo prevenirla y los controles que son necesarios.

La hipertensión arterial (HTA) representa uno de los principales factores de riesgo modificables de enfermedad cardiovascular, asociada a alta morbimortalidad. A pesar de la disponibilidad de tratamientos efectivos, persisten brechas significativas en el conocimiento, diagnóstico y control. En este contexto, la educación sanitaria constituye una estrategia clave, especialmente en el primer nivel de atención, alineada con el modelo HEARTS impulsado por OPS/OMS.

De esta forma, por medio de FAC Educa, se realizarán charlas comunitarias, talleres en instituciones educativas y en otras dependencias públicas para así llegar a la población en general con foco en adultos, grupos de riesgo y comunidades con menor acceso a la información sanitaria. El Dr. Marcos Baroni (MP 25989), cardiólogo integrante de la FAC, señala que “estaremos presentes en diferentes ciudades del país brindando atención gratuita, tomando la presión y dando charlas al personal de salud y a la comunidad para generar conciencia sobre la importancia que tiene conocer los valores de presión arterial”

Qué es y cómo tratarla

La presión arterial alta, o hipertensión, se caracteriza por la fuerza excesiva que la sangre ejerce contra las paredes de las arterias.

Es fundamental seguir una serie de pautas antes de tomar la presión, como un ambiente tranquilo y en silencio, el paciente debe estar en reposo de al menos de 5 minutos, no haber fumado ni bebido café, apoyar la espalda en el respaldar de la silla, no tener ganar de orinar, apoyar las plantas de los pies en el piso, tomar la presión arterial de ambos miembros superiores para obtener resultados precisos.

El uso de la medición de presión con tensiómetros automáticos se encuentra respaldada por numerosos estudios pronósticos y terapéuticos fundamentales en el campo de la hipertensión arterial. Su principal ventaja es que reduce los errores relacionados con el observador al automatizar el proceso de medición. Otra ventaja de la medición automática es que permite tomar muchas mediciones de la PA fuera del consultorio, en el entorno cotidiano de cada persona. El registro domiciliario de la PA es ideal para el seguimiento a largo plazo de los hipertensos tratados.

A su vez, se desaconseja el uso de dispositivos automáticos de muñeca. Esto se debe a que el brazalete se coloca sobre la arteria radial; dando mediciones inexactas, en especial si el brazo no se mantiene al nivel del corazón durante la medición y si la arteria radial no se comprime de un modo uniforme.

El tratamiento de la hipertensión implica 3 pilares: nutrición, actividad física y medicación. Estos tres se potencian y se complementan, de allí la importancia del médico de explicar y enseñarle al paciente de su alimentación, donde está la sal oculta en los alimentos, la importancia de la actividad física de 150 minutos por semana. Los cambios en el estilo de vida incluyen dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol y otros hábitos tóxicos y/o drogas.

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N. de la R; fuente Susan Lonetti / Federación Argentina de Cardiología