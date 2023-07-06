Esta Toyota Hilux 0km, te espera en «Autos Oscar» para disfrutarla todos los días

6 julio, 2023 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0

TOYOTA HILUX

L/21 2.8 Dc 4×4 Tdi Srv

Tipo: Nuevo

Km: 0Km

Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta

Año: 2023

Combustible: Diesel

Ubicación: Ayacucho

$ 19.800.000.-

TOTAL DE 7 AIRBAGS – 2 FRONTALES – 2 LATERALES – 2 DE CORTINA – 1 DE RODILLA CONDUCTOR – ABS+EBD – CONTROL DE ESTABILIDAD – CONTROL DE TRACCION – SENSORES DE ESTACIONAMIENTO – ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE – CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTE – SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRONICO DE DIFERENCIAL – PANTALLA TACTIL DE 8 » – LLANTAS DE ALEACION DE 17″ – BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO – AIRE ACONDICIONADO – CLIMATIZADOR BI-ZONA – CIERRE CENTRALIZADO CON COMANDO A DISTANCIA – ASIENTO DE CONDUCTOR REGULABLE EN ALTURA – LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS – ESPEJOS EXTERIORES CON COMANDO ELECTRICO DESDE INTERIOR – FAROS ANTINIEBLAS DELANTEROS Y TRASEROS – LUCES CON ENCENDIDO AUTOMATICO – COMPUTADORA DE ABORDO – COLUMNA DE DIRECCION CON AJUSTE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD – CAMARA DE MARCHA ATRAS – VELOCIDAD CRUCERO –
DIRECCION HIDRAULICA DE PIÑON Y CREMALLERA CON ASISTENCIA VARIABLE –
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES

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