Esta hermosa Fiat Toro FIAT TORO 2.0tdi Freedom 4×4 At, te espera en Autos Oscar

Fiat TORO 2.0TDI FREEDOM 4X4 2019 con 52800 km.

SIETE AIRBAGS (frontales-laterales-cortina y rodilla conductor) FRENOS ABS+EBD SISTEMA FRENADO DE EMERGENCIA SENSORES ESTACIONAMIENTO TRASERO

AIRE ACONDIONADO

DIRECCION ASISTIDA ELECTRICAMENTE VOLANTE MULTIFUNCION PANTALLA TOUCH VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD LEVANTACRISTALES ELECTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS CONTROL VELOCIDAD CRUCERO CONTROL DE TRACCION CONTROL ELECTRONICO ANTI-VUELCO CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD COMPUTADORA DE A BORDO CLIMATIZADOR AUTOMATICO BI-ZONA CIERRE CENTRALIZADO

VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES

Listo para transferir