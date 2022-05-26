Esta hermosa Fiat Toro FIAT TORO 2.0tdi Freedom 4×4 At, te espera en Autos Oscar

26 mayo, 2022 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0

FIAT TORO

2.0tdi Freedom 4×4 At

Tipo: Usado

Km: 52800

Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta

Año: 2020

Combustible: Diesel

Ubicación: Ayacucho

$ 5.580.000

Tipo: Usado

Km: 52800

Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta

Año: 2020

Combustible: Diesel

Ubicación: Ayacucho

$ 5.580.000.-

Fiat TORO 2.0TDI FREEDOM 4X4 2019 con 52800 km.

SIETE AIRBAGS (frontales-laterales-cortina y rodilla conductor) FRENOS ABS+EBD SISTEMA FRENADO DE EMERGENCIA SENSORES ESTACIONAMIENTO TRASERO
AIRE ACONDIONADO
DIRECCION ASISTIDA ELECTRICAMENTE VOLANTE MULTIFUNCION PANTALLA TOUCH VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD LEVANTACRISTALES ELECTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS CONTROL VELOCIDAD CRUCERO CONTROL DE TRACCION CONTROL ELECTRONICO ANTI-VUELCO CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD COMPUTADORA DE A BORDO CLIMATIZADOR AUTOMATICO BI-ZONA CIERRE CENTRALIZADO
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES

Listo para transferir

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