Esta hermosa Fiat Toro FIAT TORO 2.0tdi Freedom 4×4 At, te espera en Autos Oscar

FIAT TORO
2.0tdi Freedom 4×4 At
Tipo: Usado
Km: 52800
Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta
Año: 2020
Combustible: Diesel
Ubicación: Ayacucho
$ 5.580.000
Tipo: Usado
Km: 52800
Formas de pago: Contado, Cheques, Financiación, Permuta
Año: 2020
Combustible: Diesel
Ubicación: Ayacucho
$ 5.580.000.-
Fiat TORO 2.0TDI FREEDOM 4X4 2019 con 52800 km.
SIETE AIRBAGS (frontales-laterales-cortina y rodilla conductor) FRENOS ABS+EBD SISTEMA FRENADO DE EMERGENCIA SENSORES ESTACIONAMIENTO TRASERO
AIRE ACONDIONADO
DIRECCION ASISTIDA ELECTRICAMENTE VOLANTE MULTIFUNCION PANTALLA TOUCH VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD LEVANTACRISTALES ELECTRICOS DELANTEROS Y TRASEROS CONTROL VELOCIDAD CRUCERO CONTROL DE TRACCION CONTROL ELECTRONICO ANTI-VUELCO CONTROL ELECTRONICO DE ESTABILIDAD COMPUTADORA DE A BORDO CLIMATIZADOR AUTOMATICO BI-ZONA CIERRE CENTRALIZADO
VTV Y GRABADO DE AUTOPARTES VIGENTES
Listo para transferir
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