Está en circulación la Rifa de «El Ombú 2026»- El sábado 29 de Agosto será el sorteo final

El sábado 29 de Agosto, tendrá lugar el sorteo final de la Rifa2026 de «El Ombú» estando en juego un 1er premio de $ 10.000.000.- y un 2do de $ 2.000.000.-

Este sábado 25-7 se realizó el 2do sorteo;

Está en circulación la Rifa de «El Ombú 2026», y el sábado 18 de Julio se concretó el sorteo por cancelación con un premio de $ 2.000.000.- en pinturas.

Los sorteos se iniciaron este sábado 27 de Junio; estando en juego una orden de compra en aberturas por $ 500.000.-, resultando ganadora;

Rifa 2026

Está en circulación y a la venta la Rifa de «El Ombú» 2026, cuyo valor es de $ 30.000.- que pueden abonarse en cuotas.

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