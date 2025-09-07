Escrutinio minuto a minuto de las elecciones 2025 en Ayacucho hasta las 20-50 / Ganó Fuerza Patria…

7 septiembre, 2025

Cantidad de votantes 9149

39 % Fuerza Patria – PJ   3565 votos

34 % Somos Bs As – UCR    3078 votos

26 % LLA     2360 votos

1,90 % Unión Liberal    110 votos

En blanco 645

BANCAS

Marcelo Bentaverry, Rosana Didio y Marco Santilli – Fuerza Patria – PJ

Gimena Forio y Emanuel Carlón – Acuerdo Cívico / UCR

Marisa Darguibel y Leandro Angiolini / LLA

Consejo Escolar

María Alejandra Etcheverry – Fuerza Patria

Juan Ignacio Casaux – Fuerza Patria

Aurelia Atela – Acuerdo Cívico

Resultados Elecciones Septiembre 2025    

MESA             A. Cívico    Fuerza Patria       LLA    U. Liberal   Blanco  Nulos  Impugnados

ESCUCELA 7                                                                                     

1                      54                    80                    52        2          21        –           –

2                      62                    63                    49        2          16        –           –

3                      68                   76                    46        2          31        –           –

4                      63                    63                    65        1          16        –           –

5                      68                    81                    63        3          –           –           –

6                      57                    65                    61        2          –           –           –

ESCUELA 4                                                                                        

7                      59                    68                    50        1          –           –           –

8                      58                    68                    52        –           –           –           –

9                      62                    96                    46        3          –           –           –

10                    67                    74                    47        3          –           –           –

11                    67                    45                    57        –           –           –           –

12                    79                    76                    48        1          –           –           –

13                    74                    72                    40        3          –           –           –

Ex Escuela Nacional

14                    57                    83                    42        2          –           –           –

15                    62                    94                    41        1          12        –           –

16                    67                    95                    56        –           –           –           –

17                    72                    69                    66        2          –           –           –

18                    75                    63                    58        1          –           –           –

19                    50                    89                    35        2          –           –           –

20                    56                    70                    42        2          –           –           –

21                    92                    56                    58        2          –           –           –

Escuela 3

22                    50                    82                    50        3          –           –           –

23                    60                    73                    34        –           –           –           –

24                    65                    68                    43        –           –           –           –

25                    63                   72                    36        6          –           –           –

26                    68                   82                    52        1          –           –           –

EMEAI                                                                                   

27                    83                    67                    57        –           –           –           –

28                    75                    78                    42        –           –           –           –

29                    79                    85                    56        1          14        –           –

30                    55                    87                    49        4          –           –           –

31                    61                    74                    59        4          23        –           –

Escuela 1

32                    62                   76                    57        2          5          –           –

33                    67                   74                    60        1          –           –           –

34

35                    69                    78                    52        –           –           –           –

36                    58                    75                    47        6          –           –           –

37                    72                    72                    52        1          –           –           –

38                    67                    56                    57        4          –           –           18

39                    65                   89                    38        5          –           –           –

40

41                    73                   77                    49        2          –           –           –

Escuela 6

42                    55                    88                    38        6          –           –           –

43                    68                    67                    35        4          –           –           –

44                    61                    78                    41        1          –           –           –

45                    54                   80                    48        3          –           –           –

46                    44                    100                  38        2          –           –           –

47                    44                    93                    44        3          18        –           –

Escuela Técnica                                                                                 

48                    73                    92                    53        –           –           –           –

49                    78                    70                    44        3          8          –           –

50                   64                    73                    48        –           –           –           –

51

52                    65                    69                    49        –           –           –           –

53                    2                      2                      1                      2          –          –

54                    3                      1                      1                      0          –           –

Escuela 38 La Posta                                                                           

55

56

EP 32 Solanet                                                                                    

57

EP 25 La llegada                                                                                

58                    0                      2                      1                      0          –           –

Escuela 20 Cuartel 13

59

Escuela 25 La llegada

60                    12                    13                    23                    –           –           –

Escuela 36 Ruta 50 Las Pajas

61

Extranjeros Escuela 11 ruta 50                                                                                

9001               4                      15                    7                      0

