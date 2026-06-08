Escándalo en el Concejo Deliberante: piñas entre taxistas y choferes de apps en plena sesión

El conflicto involucró a decenas de personas, en una confrontación que también incluyó vasos de vidrio arrojados entre ambos sectores y que incluso llegaron hasta el sector de las bancadas opositores, que observaron la situación con pasividad.

«Muchachos, por favor», intentó llamar a la cordura el presidente de la comisión, Guido García (Coalición Cívica), sin mayores respuestas. Ya desatadas las piñas hasta se hizo presente el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, cuyas oficinas se encuentra a pocos metros de lugar. «Che, levante la sesión y pedí seguridad para la próxima», le propuso una voz que se filtró en la transmisión oficial. Acto seguido, García dio por concluida la reunión, mientras los ánimos seguían caldeados: «dada la situación, vamos a dar por finalizada la comisión».

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La sesión se preveía picante por las tensiones acumuladas en la previa a raíz del debate de proyectos contrapuestos entre sí, pero la realidad superó las expectativas. El temario inició con el tratamiento del proyecto de la Coalición Cívica que apunta a regular el funcionamiento de las apps en General Pueyrredón, aunque no logró avanzar ya que el Ejecutivo sigue sin enviar un informe solicitado hace más de dos meses. Luego se abordó una propuesta de la Unión Cívica Radical para modificar la regulación vinculada a taxistas, donde en este caso Vilma Baragiola insistió en la necesidad de contar con la repuesta del gobierno, también demorada.

La tensión llegó con el tercer punto de la reunión, una propuesta de la Asociación Civil Conductores Unidos, que nuclea a trabajadores de Apps y que tienen un proyecto propio para regular su actividad. Mientras exponía el presidente de la entidad, Facundo Setzes, comenzaron las primeras escaramuzas, aún en el sector de la barra. En pocos segundos todo se desmadró y terminó en uno de los mayores escándalos de los últimos años en el Concejo Deliberante. Los propios registros fílmicos expusieron a Setzes como uno de los autores de los golpes de puño.

Fuente: 0223.com