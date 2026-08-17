Equipo que gana no se toca: debutó de titular Juanmi Arrayago en Independiente

Un día histórico para el fútbol y el deporte de nuestra ciudad. En joven ayacuchense Juan Miguel Arrayago debutó desde el arranque en Independiente de Avellaneda en su victoria por la Copa de la Liga por 3 a 1 sobre Lanús de visitante.

El pibe de Ayacucho formó dupla con Kevin Lomonaco con quien se entendió muy bien a pesar de sus 17 años. Fue eficiente en los cortes como también al momento de tener la pelota en sus pies.

El rojo de Avellaneda sumó de a 3 luego de una serie de derrotas que se cobraron el puesto del técnico Quinteros. Y en ese contexto institucional y deportivo, el pibe de Ayacucho cumplió con creces.

En la foto se lo observa recibiendo el saludo y reconocimiento del arquero Emiliano Rey, que también cumplió un partido destacadísimo.